В Якутске в сгоревшем доме найдены фрагменты тела четвертого погибшего

На месте сгоревшего дома на улице Луговой в Якутске обнаружены фрагменты тела четвертого погибшего, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Якутии.

В сообщении отмечено, что на месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории регионального управления МЧС России и Следственного комитета по республике. Материалы дела переданы следователю.

Сдававшийся в аренду частный дом вспыхнул в ночь на 13 июня. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили внутри сгоревшего помещения тела трех человек. При этом, по предварительной информации, предполагалось, что в момент пожара там могли находиться четверо.

Следственный отдел по Якутску регионального следственного управления СК России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.