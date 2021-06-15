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Если театр начинается с вешалки, то поликлиника - с регистратуры. С этого начинают разговор жители микрорайона Сипайлово Уфы, когда речь заходит о поликлинике N 43.

Принципы бережливого производства в рамках нацпроекта "Здравоохранение" здесь начали внедрять с весны прошлого года. И теперь поликлинику просто не узнать. А регистратура, конечно, как диспетчерский пункт. Перемены коснулись прежде всего ее после внедрения информационно-сетевых технологий.

Фото: Аркадий Колыбалов
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Теперь заведующие отделениями сами формируют график приема. Используют облачные технологии, конкретно - гугл-документы. Доступ к "облаку" возможен с любого компьютера, планшета или смартфона.

Цифровые технологии упорядочили и процесс прохождения медосмотра призывниками. Теперь информацию о нем хотят внедрить в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. В идеале хотят добиться, чтобы призывник в назначенное время пришел на прием и получил медзаключение. А результаты исследования врач занес бы в единую систему.

Новые технологии позволили радикально изменить работу участковых терапевтов и медсестер, организовать работу всей поликлиники.

Пациентам стало комфортнее лечиться, а врачам - удобнее работать и в Самарской городской больнице N 6. Теперь в поликлинике есть новый инфекционный бокс. Администратор на входе сразу выявляет детей с температурой и направляет их через отдельный вход, поэтому здоровые не пересекаются с больными. "Сократилось время пребывания пациентов в поликлинике, - говорит заведующая детским отделением N1 Елена Шилова. - Разделив потоки больных и здоровых ребят, мы убрали очереди и у кабинетов".

25 тысяч проектов было реализовано в 2020 году в медицинских организациях, в том числе 11,8 тысячи - в детских

Оценку переменам дала "РГ" мама маленького пациента Екатерина Хаснутдинова: "Очень удобно, что есть кол-центр, предварительная запись, инфоматы".

Почти год ждали медики и родители с детьми, когда в Брянской межрайонной больнице завершится модернизация детской консультации. И наконец-то ее перестроили и оснастили современным оборудованием. Теперь в регистратуре применяется современная система обработки данных пациентов. И, наконец, избавились от больших очередей.

В больницах и поликлиниках открываются "добрые комнаты" для детских игр

"Мы получили новое оборудование, - рассказывает главврач Николай Ромащенко. - Аппарат УЗИ, ЛОР-комбайны. Появился полноценный кабинет хирурга с перевязочной. В местах ожиданий размещены инфотабло, в том числе сообщающие о вызовах на прием".

Мамочки же особенно довольны появлением "колясочной". Теперь не надо оставлять коляски под дождем. Другое новшество - игровые зоны со столиками, детскими стульчиками и антивандальными игрушками, где малыши с мамами ждут вызова к врачу. А для родителей появилась удобная маршрутизация и информация о приеме врачей на экранах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Башкортостан Уфа ПФО Самарская область Самара ЦФО Брянская область Брянск Национальные проекты 2019-2024

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