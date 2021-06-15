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15.06.2021 14:42
Рубрика: Экономика

В каких городах России больше всего не рады туристам

Текст: Мария Волкова

Жители Нижнего Новгорода, Волгограда и Красноярска больше всего рады туристам. А меньше других путешествующим радуются в Перми, Омске и Краснодаре.

Фото: Валерио Патрукко
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob. Соответствующий опрос проводился с 4 мая по 11 июня. В нем приняло участие 9 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет: 2 тысячи - из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 - из городов-миллионников.

Нижегородцы оказались самыми радушными по отношению к туристам среди всех опрошенных: 52 процента высказались за то, чтобы в регион приезжало больше гостей. В Волгограде эту тему поддерживает каждый второй опрошенный, в Красноярске - 47 процентов.

Жители Санкт-Петербурга оказались не очень рады туристам: их хотели бы видеть 45 процентов опрошенных. Москвичи и того меньше: 35 процентов высказались положительно. Только 32 процента респондентов из Омска и Краснодара сказали, что будут рады туристам. Наименее радушными оказались пермяки: всего 30 процентов опрошенных.

Как выяснилось, причина такого отношения к приезжим - боязнь пробок. По крайней мере, так объяснили свои ответы жители Краснодара. А вот респонденты из Омска и Перми признались, что просто боятся излишней суеты.

Авторы исследования также попросили респондентов порекомендовать виды отдыха в каждом регионе. Нижегородцы советовали культурно-исторический туризм, с ними единодушны жители Казани, Воронежа и Ростова-на-Дону. Волгоградцы на первое место поставили военно-патриотическое направление. Наиболее перспективным видом туризма у себя в регионе жители Красноярска, Екатеринбурга, Уфы и Новосибирска назвали турпоходы и речные сплавы. В Самаре проголосовали за речные круизы, в Челябинске и Краснодаре - за отдых в горах.

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