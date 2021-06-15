Пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике в Кузбассе скончалась

Крановщица, пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе, скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство угольной промышленности.

Как писала "РГ", обогатительная фабрика загорелась утром, 15 июня. На место прибыли отделения пожарной охраны и ВГСО. Из здания, где произошло возгорание, было выведено около сорока человек​​​. Крановщица 1963 года рождения, когда возник пожар, покинула свое рабочее место, однако дойти до выхода не успела. Прибывшие врачи скорой помощи провели необходимые реанимационные действия, но это не привело к положительному результату. Медики констатировали смерть женщины.

Семье погибшей будет оказана материальная помощь. Уже сегодня будет выделено пятьдесят тысяч рублей по распоряжению губернатора, а остальное выплатят из средств предприятия. Все это - помимо выплат, предусмотренных в соответствии с федеральным законодательством.

Ликвидация пожара, площадь которого составляет шесть тысяч квадратных метров, продолжается. Работа ЦОФ полностью остановлена.

В связи с пожаром прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На фабрику для координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор города Березовского Эдуард Старонедов. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, при выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.