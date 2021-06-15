Пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике в Кузбассе скончалась

Крановщица, пострадавшая во время пожара на Центральной обогатительной фабрике "Березовская" в Кузбассе, скончалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство угольной промышленности.
Как писала "РГ", обогатительная фабрика загорелась утром, 15 июня. На место прибыли отделения пожарной охраны и ВГСО. Из здания, где произошло возгорание, было выведено около сорока человек. Крановщица 1963 года рождения, когда возник пожар, покинула свое рабочее место, однако дойти до выхода не успела. Прибывшие врачи скорой помощи провели необходимые реанимационные действия, но это не привело к положительному результату. Медики констатировали смерть женщины.
Семье погибшей будет оказана материальная помощь. Уже сегодня будет выделено пятьдесят тысяч рублей по распоряжению губернатора, а остальное выплатят из средств предприятия. Все это - помимо выплат, предусмотренных в соответствии с федеральным законодательством.
Ликвидация пожара, площадь которого составляет шесть тысяч квадратных метров, продолжается. Работа ЦОФ полностью остановлена.
В связи с пожаром прокуратура области организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. На фабрику для координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор города Березовского Эдуард Старонедов. Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, при выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.