Производство обогащенного зерна выведут на новый качественный уровень

Омский аграрный университет имени Столыпина выиграл мегагрант в размере 90 миллионов рублей на создание лаборатории мирового уровня. В партнеры пригласили знаменитого турецкого ученого.

Задача проекта - наладить производство обогащенного, улучшающего здоровье хлеба, рассказал "РГ" руководитель проекта, профессор ОмГАУ Владимир Шаманин.

Владимир Петрович, какие возможности даст ученым новая лаборатория?

Владимир Шаманин: Она поможет вывести нашу работу на более качественную высоту, на уровень микроэлементов. Новейшее современное оснащение поможет эффективно обогащать ими зерно. Наша задача заключается еще и в том, чтобы разработать технологии изготовления "здорового" хлеба, кондитерских изделий. Вооружить ими отечественные пекарни и комбинаты.

А почему в свою команду вы пригласили турецкого светилу?

Владимир Шаманин: Это условие конкурса. Руководить исследованиями должен независимый ученый, специалист мирового уровня. Профессор Хамит Коксель имеет высочайший научный рейтинг. Весной в ОмГАУ прошел "круглый стол" с его участием. Речь шла о создании сортов пшеницы с высокими функциональными свойствами. Продукты, улучшающие здоровье, - это вызов времени. Мы уже разработали соответствующую генетическую коллекцию злаков. А теперь, благодаря лаборатории, получим возможность оценить функциональные свойства новых сортов. Кокселю это направление также весьма интересно.

Какие еще задачи ставит проект?

Владимир Шаманин: В течение трех лет нам предстоит собрать, изучить, систематизировать данные по качеству зерна, производимого на территории Западной Сибири и Урала. Оценить генетические ресурсы, определить содержание микроэлементов в злаках, в том числе и диких видах. А анализ даст нам понимание общей обстановки и того, в каком направлении двигаться, чтобы с помощью хлеба, который россияне едят каждый день, поднять иммунитет населения.

В создании новых сортов омские ученые стали использовать потенциал диких злаков и уже сформировали устойчивую к болезням генетическую коллекцию

Сегодня Россия является экспортером номер один в мире по зерновым. Но пока мы конкурируем большими объемами и низкими ценами. В странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Америки уже давно делают ставку на качество. Чтобы удержаться на мировом рынке, нам также необходимо производить здоровый продукт.

Но ведь и раньше селекция не стояла на месте.

Владимир Шаманин: Долгое время она была ориентирована главным образом на повышение урожая. В результате зерно накачали крахмалом, углеводами, которые дают ощущение сытости, но особой пользы организму не несут. Сейчас, когда ежегодное производство зерна в мире превышает 760 миллионов тонн, такой потребности уже нет. К тому же природа тоже имеет предел. А гербициды и прочая химия, стимулирующие рост растений, для здоровья человека не полезны. К счастью, осознание того, что подходы давно пора менять, приходит. И наша победа в конкурсе - еще одно тому подтверждение. Добиться нового качества продуктов можно, используя генетический потенциал зерновых культур, а также восстановлением ландрасов.

Что это такое?

Владимир Шаманин: Ландрасы - это незаслуженно забытые сорта, выведенные 100 лет назад. Они отличались выносливостью, качеством, адаптивностью, и снова очень актуальны. Восстановить их можно благодаря академику Николаю Вавилову, который в свое время создал уникальную коллекцию, а ученые-последователи ее сохранили. Это весьма перспективный генетический материал, омскую коллекцию уже пополнили 200 восстановленных стародавних сортов.

У вас в руках зерна разного цвета - синие, фиолетовые, черные...

Владимир Шаманин: Это новые образцы цветной пшеницы, содержащей антоцианы и способной улучшать иммунную систему. Обычно человек получает антоцианы с ягодами, фруктами и овощами. Исследования доказывают, что эти вещества гасят свободные радикалы - источники многих болезней. Но ягоды - это сезонные продукты, а хлеб у человека каждый день на столе. Цветные добавки делают его не только полезнее, но и ароматнее, вкуснее. Такой хлеб долго не черствеет.

В последнее время в создании новых сортов мы стали использовать потенциал диких злаков и уже сформировали устойчивую к болезням генетическую коллекцию. Один из самых урожайных - "Элемент-22" - дает свыше шестидесяти центнеров с гектара и уже включен в Государственный реестр. Сейчас зерно этого сорта мы тоже "покрасили" во все цвета, подготовили для госиспытаний. А параллельно "раскрашиваем" другие перспективные сорта, и не только омской, но и алтайской, казахстанской селекций.

Еще одна мировая проблема, связанная с потеплением климата, замена однолетних зерновых культур на многолетние. И мы плотно работаем с пыреем. Этот сорняк генетически близок к пшенице, хоть и отличается размером зерна. Нам уже удалось в шесть раз увеличить вес дикого семени. Исследования показали, что и содержание белка и кальция в новом зерне на четверть выше, чем в обыкновенной пшенице, а фолиевой кислоты, которая улучшает зрение, в пырее больше в десять раз.

В прошлом году новый сорт "Сова" также включен в государственный реестр. Использовать его можно везде, где растет пырей.

Экономически это выгодно?

Владимир Шаманин: Весьма. Раз посеешь - семь лет собираешь урожай. Чтобы засеять один гектар пашни, требуется два центнера обычной пшеницы, а "Совы" - всего пять килограммов. Зерно пырея вместо одного-двух дает до двадцати пяти продуктивных стеблей. Когда созревает колос, они остаются зелеными, и вместо соломы получается настоящее хлебное сено.

Интерес к обогащенным злакам сейчас растет во всем мире. Поэтому есть все основания отправлять цветную пшеницу на экспорт с высокой добавленной стоимостью.