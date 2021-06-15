В Новосибирске задержали директора АЗС, где произошел взрыв и пожар

В Новосибирске задержан директор автозаправочной станции, где накануне вечером произошел крупный пожар, в результате которого пострадали 35 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора области Павел Смагоринский.

По предварительным данным, автомобиль-газовоз не был заземлен при сливе сжиженного газа, что и привело к возгоранию и взрыву резервуаров с топливом.

Ранее прокуратура начала масштабную проверку исполнения законодательства о противопожарной безопасности на всех АГЗС, расположенных в регионе.

Следственным отделом по Октябрьскому району Новосибирска СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв на АЗС произошел около 18 часов 14 июня в Октябрьском районе Новосибирска. Площадь пожара составила около 1200 квадратных метров. По данным областного минздрава, в результате ЧП 17 человек госпитализировали в областную больницу, семеро пострадавших - в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии, десять человек, в том числе два ребенка и два сотрудника МЧС, - в ожоговом отделении, их состояние удовлетворительное.

Результаты проверки и ход расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры области.