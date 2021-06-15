Аэропорт Симферополь открыл международный сектор из-за наплыва туристов

Чтобы гарантировать своим авиапассажирам безопасность и комфорт, аэропорт Симферополь частично задействовал для приема гостей международную зону терминала. Такое решение принято из-за резко возросшего турпотока на полуостров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

С учетом открытого сегодня утром рейса во Владикавказ маршрутная сеть полетов в Крым уже достигла 63 направлений - максимального в современной истории показателя.

- Впервые в истории аэропорт обслужит два миллиона пассажиров уже в июне, тогда как ранее такой показатель достигался к июлю, - уточнили в аэропорту. - Сейчас суточный трафик уже превышает 35 тысяч пассажиров, а количество рейсов - 200 на прилет и вылет, что в предыдущие годы наблюдалось в августе - традиционно самом высоком по трафику месяцу для аэропорта Симферополь.

Специальные алгоритмы введены для обслуживания организованных туристических и детских групп, а также маломобильных пассажиров. Например, для детских групп используется "зеленый коридор", отделяющий их от основного потока пассажиров. С крупными туроператорами налажена оперативная связь, чтобы свести к минимуму массовое единовременное прибытие туристических автобусов с улетающими пассажирами.