Летом во многих регионах дефицит чистой питьевой воды ощущается особенно сильно. Причем с каждым годом эта проблема становится все острее. Эксперт при правительстве Республики Калмыкия, кандидат технических наук, доцент КалмГУ, заведующий лабораторией очистки воды Виктор Онкаев рассказал корреспонденту "РГ", насколько серьезной может оказаться проблема нехватки питьевой воды, как восполнить ее дефицит и какую воду лучше употреблять.

Виктор Онкаев: Проблема Калмыкии заключается не только в том, что у нас мало водоемов, но и в том, что в древности эта территория была морским дном, и здесь очень высокое содержание солей. Поэтому даже подземные воды не всегда пригодны для питья из-за большого уровня минерализации. Кроме того, копившаяся в таких источниках сотнями тысяч лет вода расходуется слишком быстро. А из-за небольшого количества осадков такие источники слишком медленно пополняются.

Калмыкия не исключение. В других регионах тоже становится все сложнее обеспечить население качественной питьевой водой. В чем причина?

Виктор Онкаев: Да, из-за изменения климата проблемы с водой возникают даже там, где их никогда раньше не было. Но и человеческий фактор сбрасывать нельзя. Когда я учился в Ростове, то часто отдыхал в хуторе Арпачин на левом берегу Дона. Райское место было! Чистый берег, чистая вода. Недавно снова приехал туда. Весь берег застроен, нет лесов и кустарника, которые задерживают влагу, идет эрозия почвы. Из-за роста поселков и городов, потребляющих все больше воды, из-за прибрежной застройки, интенсивного судоходства, сбросов промышленных отходов и смыва с полей сельскохозяйственных удобрений происходит загрязнение и обмеление рек. Притоки заболачиваются, русла сужаются, из накапливающихся отходов и осадков образуются островки. У каждого водоема есть самоочищающаяся способность. Но если загрязнение превышает предельную концентрацию, начинаются серьезные проблемы. С этим связаны, кстати, обмеление Дона и Волги.

Из-за изменения климата проблемы с водой возникают даже там, где их никогда раньше не было

И что делать? Где брать воду?

Виктор Онкаев: Во-первых, нужно беречь то, что еще осталось. Во-вторых, следует активнее использовать альтернативные источники водоснабжения. Например, дождевую воду. Хотя в случае с Калмыкией и похожими на нее регионами это не выход: у нас выпадает слишком мало осадков. В таких засушливых местах с большим количеством соленых водоемов лучше использовать качественную очистку загрязненной или высокоминерализованной воды.

Можно также применять опреснительные установки обратного осмоса. Это уже уровень нанотехнологий: вода "продавливается" через мельчайшие поры специальных мембран, в которые не проходят соли. Но для работы таких установок требуется большое количество энергии. А например, в нашем регионе она достаточно дорогая. Значит, надо активнее осваивать энергию солнца и ветра. В Калмыкии это практически неисчерпаемые ресурсы. Но есть и обратная сторона медали: при опреснении воды образуется так называемый рассол, который представляет опасность для окружающей среды. Кроме того, для промывки опреснительной установки применяется соляная кислота. И вот куда девать отходы и промывочную кислоту, непонятно. Просто сливать их куда-нибудь в балки нельзя. Значит, нужно вывозить и захоранивать или перерабатывать.

И, наконец, экономический вопрос. Возможно, для больших городов и крупных населенных пунктов использование мощных опреснительных систем и очистных установок окажется рентабельным, но как быть с небольшими селами, где живут 20, 50, 100 человек? Тянуть туда водопровод не станут, стационарная очистительная установка тоже обойдется слишком дорого. А ведь там тоже чистая вода нужна и людям, и скотине. Сейчас жители таких отдаленных поселков в Калмыкии вынуждены пить местную соленую воду или дорогую привозную.

А что предлагают ученые?

Виктор Онкаев: Мы в КалмГУ, например, разработали мобильно-картриджную систему водоснабжения, которая монтируется на базе "КАМАЗа". Принцип действия такой: мобильная установка приезжает в поселок и через систему фильтров очищает большое количество воды из местных источников. Чистую воду наливают в специальный резервуар, консервируют, обеззараживают, и ее можно пить. А мобильная установка уезжает в другой поселок и очищает воду там. И так - по кругу. Это обходится гораздо дешевле, чем возить чистую воду на большие расстояния. При этом головная станция очистки может располагаться в райцентре. Там, по мере необходимости, можно чистить, восстанавливать и менять картриджи мобильной системы водоснабжения.

Наступит ли время, когда качественная вода может сравниться по цене с золотом?

Виктор Онкаев: Я знаю одно: без золота прожить можно, а вот без чистой воды ни человек, ни скотина, ни растения не выживут. Опыт многих стран уже показывает, что приходится идти на огромные затраты, чтобы обеспечить себя качественной водой.

Позволяет кипячение избавиться от неорганического загрязнения?

Виктор Онкаев: Оно может частично устранить карбонатную жесткость, возникающую из-за солей магния и кальция. В этом случае останется накипь, но от жесткости, которую вызывают другие соли, таким образом не избавиться. И ее необходимо отстаивать перед употреблением.

Для человека какая вода самая полезная?

Виктор Онкаев: Многие специалисты считают, что это чистая вода той местности, в которой человек живет и к которой привык его организм. Но часто привычную местным жителям воду все же нужно улучшать. Например, в Калмыкии - очищать от солей. А в некоторых горных районах, где жители пьют, казалось бы, чистейшую воду ледников, ее нужно минерализировать - добавлять необходимые организму микроэлементы - железо, фтор, марганец, магний... Пить только дистиллированную воду нежелательно.