К поискам упавших в реку на Кубани детей привлекли беспилотник

В Краснодарском крае спасатели вторые сутки продолжают искать двоих детей, которые упали в реку Пшеха в городе Апшеронске. Как сообщили в ГУ МЧС региона, ребят ищут водолазы и беспилотник.

- С 7 часов утра 15 июня группировка возобновила поиски. Применяется беспилотный летательный аппарат Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и водолазные группы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Всего поисками пропавших детей занимаются 91 спасатель и 17 единиц техники, а также добровольцы.

Как сообщалось ранее, два школьника упали в реку Пшеха в Апшеронске вечером 13 июня. Ночью был организован наблюдательный пост на мосту через русло Пшеха, расположенном в полутора километрах ниже по течению от места происшествия. Сейчас с родственниками работают психологи.