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Рубрика: Происшествия

На Кубани во время купания в реке пропали двое школьников

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В кубанском городе Апшеронске спасатели разыскивают двоих школьников девяти и двенадцати лет, которые пропали накануне во время купания в реке Пшеха.

Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
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Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о пропаже детей поступило оперативному дежурному 13 июня в 19.46 вечера: в реку упали двое мальчиков. Ночью был организован наблюдательный пост на мосту через русло Пшеха, расположенном в полутора километрах ниже по течению от места происшествия. Сейчас с родственниками работают психологи.

К поисково-спасательным работам привлечены 76 человек и 12 единиц спецтехники, местность обследуют с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата. Также проверку произошедшего организовали сотрудники СК по Краснодарскому краю.

Как ранее писала "РГ", днем восьмого мая этого года на очень популярном в экскурсионном маршруте "Хаджохская теснина" (сюда приезжают многочисленные гости республики и любители экстремальных видов спорта со всей страны) - трое туристов унесло бурным течением реки Белой. Сразу же после поступления информации в МЧС спасатели начали поиск пропавших людей. Позже, были обнаружены и опознаны тела двоих погибших, местонахождение третьего пострадавшего до сих пор не установлено.

Всего по данным ведомства, с начала этого года на воде погибло 27 человек, из которых двое детей. Причем все несчастные случаи происходили в необорудованных местах для купания.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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