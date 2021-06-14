На Кубани во время купания в реке пропали двое школьников

В кубанском городе Апшеронске спасатели разыскивают двоих школьников девяти и двенадцати лет, которые пропали накануне во время купания в реке Пшеха.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о пропаже детей поступило оперативному дежурному 13 июня в 19.46 вечера: в реку упали двое мальчиков. Ночью был организован наблюдательный пост на мосту через русло Пшеха, расположенном в полутора километрах ниже по течению от места происшествия. Сейчас с родственниками работают психологи.

К поисково-спасательным работам привлечены 76 человек и 12 единиц спецтехники, местность обследуют с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата. Также проверку произошедшего организовали сотрудники СК по Краснодарскому краю.

Как ранее писала "РГ", днем восьмого мая этого года на очень популярном в экскурсионном маршруте "Хаджохская теснина" (сюда приезжают многочисленные гости республики и любители экстремальных видов спорта со всей страны) - трое туристов унесло бурным течением реки Белой. Сразу же после поступления информации в МЧС спасатели начали поиск пропавших людей. Позже, были обнаружены и опознаны тела двоих погибших, местонахождение третьего пострадавшего до сих пор не установлено.

Всего по данным ведомства, с начала этого года на воде погибло 27 человек, из которых двое детей. Причем все несчастные случаи происходили в необорудованных местах для купания.