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15.06.2021 19:29
Рубрика: Экономика

Наш номер выиграл

Южные курорты еле справляются с потоком туристов
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край) , Евгений Гайва, Илья Изотов (Республика Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
16 июня стартует очередной, уже четвертый этап программы туристического кешбэка. В этом году пляжные курорты Краснодарского края и Крыма готовятся принять до 26 млн туристов. Но это по прогнозам, в реальности курорты уже сейчас забиты под завязку.
В Крым более 60% туристов приезжают на автомобилях, парковок не хватает, на дорогах пробки. Фото: Сергей Михеев/РГ В Крым более 60% туристов приезжают на автомобилях, парковок не хватает, на дорогах пробки. Фото: Сергей Михеев/РГ
В Крым более 60% туристов приезжают на автомобилях, парковок не хватает, на дорогах пробки. Фото: Сергей Михеев/РГ

Черноморское побережье полностью загружено, а местами даже перегружено, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. "Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. Это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен", - пояснила она (цитата по "Известиям"). По ее словам, ключевая задача сейчас - кратно увеличить количество качественных, современных, круглогодичных отелей на юге России. "Только нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении "цена-качество" предложения", - уверена Догузова.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В каких городах России больше всего не рады туристам

Пика ожидают в августе. Первыми принять удар должны аэропорты. Как рассказал "РГ" представитель аэропорта Сочи в июле и августе планируется принимать по 4,5 тысячи прилетов и вылетов самолетов. Это заметно меньше, чем было в допандемийном 2019 году. Тогда в июле было принято и отправлено 5,9 тысячи рейсов, а в августе 6,3 тысячи рейсов. Но успокаиваться рано. По данным аэропорта, в июне этого года, воздушная гавань принимает по тысячи самолетовылетов в неделю, что уже 65% больше, чем в 2019 году. В аэропорту обещают с грядущим наплывом туристов справиться. Набран дополнительный персонал, указывают в аэропорту и обещают избежать задержек в выдаче багажа и отправке рейсов.

Маршрутная сеть полетов в Крым уже достигла 63 направлений - максимального в современной истории показателя. В аэропорту Симферополя готовятся обслужить 2 млн пассажиров уже в июне, тогда как ранее такой показатель достигался только к июлю. Сейчас суточный трафик уже превышает 35 тыс. пассажиров, а количество рейсов - 200 на прилет и вылет, что в предыдущие годы наблюдалось лишь в августе. "Чтобы гарантировать авиапассажирам безопасность и комфорт, в авиагавани частично задействовали для приема гостей международную зону терминала", - сообщили в аэропорту. Для обслуживания организованных туристических и детских групп, а также маломобильных пассажиров введены специальные алгоритмы. Используется "зеленый коридор", отделяющий детей от основного потока пассажиров.

Только с января по май 2021 года в Крыму отдохнули более 1,9 млн туристов. Это на 53,3% больше, чем за пять месяцев 2019 года

По оценке министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сейчас отели на черноморском побережье заполнены на 64%, на побережье Азовского моря - на 46%. Однако уровень бронирования на высокий сезон достигает 90%. При этом наиболее востребованы санатории и отели категории 4-5 звезд, работающие по системе "все включено" и "ультра все включено". Таких в регионе насчитывается 80. Большая часть из них расположена в Сочи, Анапе и Геленджике.

Как ожидают в регионе, Сочи в этом году примет около 6,5 млн гостей, Анапа - более 4,5 млн, а Геленджик - около 4 млн. В региональном правительстве признают, что этот сезон будет особенным, так как большая часть тех, кто привык отдыхать за рубежом, приедут на Кубань. В течение года в регионе планируют открыть еще 13 отелей, причем не только на Черноморском побережье, но и в "степной зоне" - в Мостовском, Кущевском и Курганинском районах, чтобы разводить потоки отдыхающих, создавать новые точки притяжения.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Как страны мира открываются для туристов после пандемии

Крым в 2021 году готовится принять 8-10 млн туристов, что значительно превышает показатели доковидного 2019 года, когда гостями полуострова стали 7,5 млн человек.

По данным минкурортов Республики Крым, только с января по май 2021 года в регионе отдохнули более 1,9 млн туристов. Это на 53,3% больше, чем за пять месяцев 2019 года. Турпоток продолжает стремительно расти. Из общего числа отдыхающих 65% прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% - самолетами и 5% - поездами.

Бронирование на лето 2021 года, по оценке властей региона, достигает 90-95%. Хотя на 460 пляжах полуострова пока не очень многолюдно. Морская вода едва прогрелась на Южном берегу Крыма до 19-20 градусов. А вот у музеев и дворцовых ансамблей уже очереди посетителей. На полуострове продолжают действовать антикоронавирусные ограничения. Предельная численность экскурсионных групп в музеях - не более 10 человек.

Испытает на себе нагрузку и общепит. Из-за пандемии с прошлого года в Краснодарском крае временно приостановили работу 8,5 тыс. точек общепита. С начала лета 2020 года свою работу смогли возобновить кафе и рестораны в обособленных помещениях с отдельным входом, а с 22 марта этого года разрешили открыть кафе и рестораны без отдельного уличного входа, но с отдельными зонами обслуживания. В итоге с наплывом отдыхающих общепит должен справиться, считают в Краснодарском крае.

В Крыму также достаточно кафе, ресторанов, столовых. Есть заведения в разных ценовых сегментах, где обед обходится в среднем в сумму от 300 рублей с человека.

А вот к наплыву автотуристов полуостров традиционно не готов, отмечают эксперты. Каждый год приезд тысяч автомобилистов приводят к пробкам в курортных городах и возле объектов посещения. Новые парковки фактически не строятся, а ресурс старых давно исчерпан.

"Изменившийся спрос говорит нам о формировании новой аудитории, - говорит министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. - Мы призываем участников отрасли мыслить не сиюминутной выгодой, а играть в долгую, чтобы сформировать возвратного клиента". Сейчас путевки на курорты Кубани до осени забронированы и выкуплены на 90%.

Осень обещает быть не менее жаркой. Туры с кешбэком можно будет купить до 31 июля, а отправиться в путешествие с 1 октября по 24 декабря 2021 года. Все предложения доступны на сайте минпутешествий.рф. Кешбэк по условиям программы составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить покупку нужно картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.

К морю - на машине

Сервис "СберАвто" и IT-компания "Эвотор" оценили стоимость поездки к морю на автомобиле. Путешествие по маршруту Москва - Сочи для семьи из четырех человек займет около 35 часов и обойдется в среднем в 25 497 рублей в одну сторону.

Аналитики выбрали маршрут по трассе М4 и рассчитали расходы с учетом нескольких технических остановок, перерыва на обед в Воронеже, а также ужина и ночевки в Ростове-на-Дону.

Так, согласно подсчетам аналитиков, расходы на бензин составят в среднем 6127 рублей в одну сторону. В свою очередь, средняя стоимость обеда в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей, цена номера на четверых в мини-гостинице в Ростове-на-Дону - 3744 рубля, а ужин в ростовском кафе в среднем обойдется в 1280 рублей.

Кроме того, аналитики включили в общую стоимость поездки проезд по платным участкам трассы М4, а также затраты на подготовку к отпуску: замену масла и фильтров (около 6 тысяч рублей), покупку набора автомобилиста (1660 рублей) и аптечки (378 рублей), а также омывающей жидкости (123 рубля), автомобильных подушек (720 рублей), питьевой воды и печенья (примерно 660 рублей).

Подготовил Михаил Загайнов

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