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15.06.2021 17:14
Рубрика: Общество

В Сочи появились два новых комплекса вакцинации от COVID-19

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
Фото: Пресс-служба мэрии Сочи

В Адлерском районе Сочи будут работать еще два мобильных комплекса для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"В городе увеличено и количество так называемых ковидных бригад с четырех до семи человек, - написал он. - К тому же в Сочи прикомандированы врачи из других регионов, на время курортного сезона в город прибыл 51 медик".

На сегодняшний день в Сочи от COVID-19 привились уже 51 837 человек. В прививочных пунктах есть все три запатентованные вакцины в достаточном количестве.

Также в больницах № 2 и 3 увеличено количество коек, а при необходимости на базе 5-й больницы будет развернут ковидный госпиталь.

Как ранее сообщала "РГ", на курортах Кубани открылись пункты вакцинации от COVID-19 для туристов. Они работают без выходных, что позволяет ежедневно прививать по 15 тысяч человек, но при необходимости это число может быть увеличено до 30 тысяч. Для этого понадобится предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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