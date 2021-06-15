В Сочи завели дело из-за падения ребенка в люк

В Сочи инженер управляющей компании подозревается в оказании услуги ненадлежащего качества, в результате которой ребенку причинен тяжкий вред здоровью из-за того, что он упал в канализационный люк.

Как сообщили в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю, по результатам проверки возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается..

Напомним, 8 июня этого года девятилетний мальчик с мамой шел по улице Клубничной Центрального района и, наступив на крышку ливневого люка, упал в него с высоты трех метров. Женщина вызвала спасателей и медиков, которые достали ребенка и оказали медицинскую помощь. В результате пострадавший получил перелом бедренной кости и другие повреждения.

Как выяснилось, содержание люка осуществляет управляющая компания, ведущий инженер которой, в чьи обязанности входит техническое обслуживание жилищного фонда и придомовой территории, не организовал и не проконтролировал мероприятия по содержанию придомовой территории и своевременной проверке расположенного на ней канализационного люка и его крышки.