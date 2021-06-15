Названы регионы-лидеры России по уровню благосостояния семей

По итогам 2020 года представители нефтегазодобывающих регионов и Москва возглавили рейтинг субъектов РФ по уровню благосостояния семей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Эксперты брали условную семью, в которой двое взрослых и один или двое детей. Для подсчетов складывались две чистых среднегодовых зарплаты (без учета НДФЛ), из этой суммы вычитали региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить российские субъекты с разным уровнем цен.

На первом месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором - Сахалинская область, на третьем - Москва. Следом идут: Чукотский автономный округ, Магаданская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ. В самом конце рейтинга оказались: Псковская область, Чечня, Ивановская область и Кабардино-Балкария.

Ранее Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой за январь-февраль 2021 года - 122,9 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), третье - Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятерку Магаданская (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская области (93,4 тысячи рублей).