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15.06.2021 05:21
Рубрика: Экономика

Названы регионы-лидеры России по уровню благосостояния семей

Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

По итогам 2020 года представители нефтегазодобывающих регионов и Москва возглавили рейтинг субъектов РФ по уровню благосостояния семей. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми

Эксперты брали условную семью, в которой двое взрослых и один или двое детей. Для подсчетов складывались две чистых среднегодовых зарплаты (без учета НДФЛ), из этой суммы вычитали региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи. Потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона, чтобы сопоставить российские субъекты с разным уровнем цен.

На первом месте рейтинга Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором - Сахалинская область, на третьем - Москва. Следом идут: Чукотский автономный округ, Магаданская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ. В самом конце рейтинга оказались: Псковская область, Чечня, Ивановская область и Кабардино-Балкария.

Ранее Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой за январь-февраль 2021 года - 122,9 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), третье - Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятерку Магаданская (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская области (93,4 тысячи рублей).

В регионах Экономика Работа Зарплата Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия УрФО ЯНАО ДФО Сахалинская область ЦФО Москва ДФО Чукотский АО ДФО Магаданская область

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