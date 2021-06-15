Почему Даня Милохин не попадает под действие закона о рекламе

- Скорее, нет, с точки зрения законодательства они не являются распространителями рекламы, потому что не продвигают конкретные услуги. Но само их появление ассоциируется у людей с определенным брендом: "А, это тот, кто еще в банке Х. Интересно, а что он там делает?" И тогда уже в мыслительной цепочке возникают банковские продукты, - пояснил руководитель Управления ФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов.

Вместе с тем, считает эксперт, привлечение известных личностей, блогеров, артистов в качестве амбассадоров торговой марки можно рассматривать как зонтичную рекламу. Она не впрямую говорит о каких-то товарах, работах и услугах, а дает возможность путем умозаключений прийти к выводу, что этот продукт - лучший. По мнению Дмитрия Шалабодова, этот пробел в законодательстве необходимо исправлять.

Между тем все больше уральских компаний предпочитают сотрудничать с блогерами. По словам Ирины Дурасовой, партнера PR-агентства PROSTO, запросы на продвижение брендов с помощью инфлюенс-маркетинга (маркетинга влияния) поступают постоянно. Основные клиенты-поставщики товаров повседневного спроса, продукции для здорового образа жизни и бьюти-индустрия.

Эту же тенденцию отмечает Мария Винокурова, основатель школы блогеров на Урале:

- Тот период, когда все сели дома, дал мощный толчок продажам через интернет. Резко выросло количество запросов как на обучение блогингу, так и на участие в рекламных проектах. И это логично, ведь все теперь в соцсетях. Причем запросы идут абсолютно из разных сфер.

Если продвижение брендов через блогеров и лидеров мнений - явление для уральского рынка относительно новое, то на Западе оно активно используется уже с начала 2010-х годов. По прогнозам Buiness Insider Intelligence, к 2022 году расходы на маркетинг влияния могут вырасти до 10 миллиардов долларов. Объем российского рынка IAB Russia оценивает в восемь миллиардов рублей в год.

Уральским блогерам пока сложно похвастаться большими заработками от рекламы. Чаще всего они соглашаются работать по бартеру - за подарки, бонусы, премиальные услуги или скидки. Некоторые готовы сотрудничать с бизнесом без оплаты, если рекламируемый товар или услуга попадают в зону их интересов.

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