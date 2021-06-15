Если вы хотите оторваться от цивилизации, приезжайте в Алапаевск и купите билет на узкоколейку до станции Калач за 112 рублей. Всего через восемь часов вы окажетесь на краю света.

Для жителей лесных поселков это единственное средство связи с "большим миром". Электричество там дают по часам, интернет недоступен, магазинов и больниц нет. Когда-то по маршруту стояли узловые станции - сегодня многие почти перестали существовать, - рассказывает директор музея истории Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД) Екатерина Файзулина. - Самая отдаленная действующая - Калач - расположена в 145 километрах от Алапаевска, там всего девять жителей.

Прокладывали узкоколейку, чтобы доставлять древесный уголь на металлургические заводы: 750-миллиметровая колея для движения по болотам легче и дешевле. Но внешне почти не найти отличий, только размеры вагонов другие. Места либо сидячие, либо боковые плацкартные полки. Для небольших тургрупп есть возможность прокатиться в "мягком" - на двухместных диванчиках. Правда, проход между ними остается совсем небольшой. "Таких узкоколеек с пассажирским движением, как наша, в России больше нет. Они все по 5-11 километров, а у нашей протяженность 177 километров", - признается директор АУЖД Олег Булатов.