Новости

Минюст США призвал Верховный суд возобновить дело о смертной казни Царнаеву 22:17
Власти Москвы назвали количество штрафов за нарушение антиковидных мер 22:13
Британцы во Франции могут потерять права и льготы после 30 июня 22:08
Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух женщин в новой Москве 22:07
Франция - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 22:00
Рогозин пообещал, что Роскосмос будет отправлять в космос ученых 21:59
Главврач "Коммунарки" оценил необходимость обязательной вакцинации от COVID-19 21:55
Оформление виз для близких родственников россиян упростят 21:35
Цена нефти поднялась выше $74 за баррель впервые с апреля 2019 года 21:33
Южная Корея разместит сторожевых роботов с ИИ на границе с КНДР 21:25
Песков: Подписания документов на саммите в Женеве не планируется 21:15
В мире ежедневно используется 7 миллиардов масок 21:08
В каких случаях не нужна вторая доза прививки против COVID-19 20:48
Производство музыкальных инструментов в РФ за три года увеличилось в 5 раз 20:45
В Крыму мотоциклистка насмерть разбилась на мокрой трассе 20:40
Движение по всей ЦКАД запустят в июле 20:36
Российско-болгарский форум городов-побратимов состоялся в 11-й раз 20:30
В Турции из-за наплыва желающих привиться рухнула система записи на прием 20:28
Семьям предложат выдавать сертификаты на развитие детей 20:26
На командном Кубке России по боксу разыграют 20 млн рублей 20:19
В странах ЕАЭС вводится запрет на экспорт гречихи 20:14
Минтруд подготовил проект об автоматическом назначении пенсии по старости 19:48
Российские банки вывезли максимальную сумму наличных долларов 19:46
Политолог Романов: Большой наплыв трудовых мигрантов бьет по населению России 19:42
В Курской области спасли ребенка, которого душил пьяный мужчина 19:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 21:50
Рубрика: Экономика

Маршрут на край света

Туристам предлагают прокатиться по самой длинной узкоколейке в России
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Если вы хотите оторваться от цивилизации, приезжайте в Алапаевск и купите билет на узкоколейку до станции Калач за 112 рублей. Всего через восемь часов вы окажетесь на краю света.

Для жителей лесных поселков это единственное средство связи с "большим миром". Электричество там дают по часам, интернет недоступен, магазинов и больниц нет. Когда-то по маршруту стояли узловые станции - сегодня многие почти перестали существовать, - рассказывает директор музея истории Алапаевской узкоколейной железной дороги (АУЖД) Екатерина Файзулина. - Самая отдаленная действующая - Калач - расположена в 145 километрах от Алапаевска, там всего девять жителей.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
В каких городах России больше всего не рады туристам

Прокладывали узкоколейку, чтобы доставлять древесный уголь на металлургические заводы: 750-миллиметровая колея для движения по болотам легче и дешевле. Но внешне почти не найти отличий, только размеры вагонов другие. Места либо сидячие, либо боковые плацкартные полки. Для небольших тургрупп есть возможность прокатиться в "мягком" - на двухместных диванчиках. Правда, проход между ними остается совсем небольшой. "Таких узкоколеек с пассажирским движением, как наша, в России больше нет. Они все по 5-11 километров, а у нашей протяженность 177 километров", - признается директор АУЖД Олег Булатов.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Правительство РФ предложило ответные меры на недружественные действия США
Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с Байденом
Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №15 имени Филатова
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы
Как новые условия льготной ипотеки изменят доступность жилья
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит