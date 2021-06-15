Рябков: Россия готова встречно передать США заключенных-американцев

Россия готова передать США отбывающих в РФ срок американских граждан, но осужденный за шпионаж Пол Уилан в их число не входит. Об этом заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, можно решить "на раз" ситуацию с россиянами, которые отбывают умопомрачительные сроки в США. Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, Россия готова встречно передать граждан США. Однако Уилан в списках не упоминается, и сейчас этот вопрос неактуален, рассказал Рябков. Он отметил, что американская сторона с такой позицией знакома.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил обмена заключенными между Россией и США. В интервью американскому каналу NBC он подтвердил, что готов рассмотреть такую возможность. "Я знаю, что есть граждане США, которые находятся в тюрьме, были осуждены. Но если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы", - подчеркнул глава государства.