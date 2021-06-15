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15.06.2021 10:15
Рубрика: Туризм

Россиянам назвали стоимость путешествия в Сочи семьей на машине

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Доехать из Москвы в Сочи на машине семье из четырех человек будет стоить примерно 25,5 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании компаний "СберАвто" и "Эвотор", передает РИА Новости.

Фото: атьяна Андреева/РГ
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Эту сумму придется потратить, если ехать по трассе М4, на которой есть 19 платных участков. Эксперты учитывали, что путешественникам придется сделать несколько технических остановок, пообедать в Воронеже за 1120 рублей за четверых, а также поужинать в Ростове-на-Дону за 1280 рублей. Там же остановиться на ночевку. На это придется потратить 3744 рубля за всю семью.

Нужно учесть траты на бензин. Для водителя на машине среднего класса это составит в среднем 6 127 рублей в одну сторону.

Также эксперты подсчитали затраты на подготовку к отпуску. Это замена масла и фильтров (около 6 тысяч рублей), покупка набора автомобилиста (1660 рублей) и аптечки (378 рублей), а также омывающей жидкости (123 рубля), автомобильных подушек (720 рублей), питьевую воду и печенье (примерно 660 рублей).

Всего в пути придется провести примерно 35 часов. А затраты на такую поездку составят 25 497 рублей в одну сторону.