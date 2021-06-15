Россияне назвали комфортный размер пенсии

Почти половина россиян - 44% - считают комфортной пенсию в 45 - 50 тысяч рублей. об этом говорится в совместном исследовании СберНПФ и Rambler&Co.

Пенсия меньшего размера удовлетворит лишь 7% россиян. При этом 33% респондентов считают комфортной сумму в 50-70 тысяч рублей, а 16% - не менее 100 тысяч рублей.

В качестве гаранта будущей пенсии половина россиян назвала государство. Лишь 2% рассчитывают на себя и свои накопления, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что на самые большие пенсии могут рассчитывать космонавты. Так, ежемесячное пособие для этой категории пенсионеров на 1 января 2016 года составляло 446 тысяч рублей.