Россияне рассказали о своих ожиданиях по зарплате

Причем, самые высокие планки по зарплате у москвичей, которым "для полного счастья" нужно 158,7 тысячи рублей. Жители Санкт-Петербурга считают, что для комфортной жизни им нужно зарабатывать не менее 151,9 тысячи в месяц.

Отмечается, что в пятерке городов, у жителей которых большие зарплатные ожидания, - Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Всего по результатам опроса более 19% респондентов назвали идеальной зарплату в размере более 100 тысяч рублей, 22% устроила бы зарплата выше 150 тысяч рублей, еще 15% хотели бы зарабатывать от 70 тысяч до 99 тысяч рублей, почти четверть считают хорошей зарплату от 50 до 70 тысяч рублей. На зарплату от 30 до 49 тысяч рублей готовы согласиться 16% опрошенных, а 6% устроила бы зарплата в размере менее 29 тысяч рублей.

В опросе приняли участие более 5 тысяч соотечественников по всей стране.

Кстати, по результатам опроса, проведенного Работа.ру год назад, зарплатные ожидания россиян были в 2 раза меньше. Так, идеальной люди называли зарплату в размере 74 тысячи рублей в месяц, зарплату в 50-70 тысяч рублей считали хорошей 30% соотечественников, а доход в 30-50 тысяч рублей устраивал 27% россиян.

По данным Росстата сегодня средняя зарплата по стране составляет свыше 55 тысяч рублей.