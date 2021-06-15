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15.06.2021 08:50
Рубрика: Экономика

Россияне рассказали о своих ожиданиях по зарплате

Текст: Елена Манукиян
Россияне хотели бы получать в среднем 131,6 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на исследование Работа.ру.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Причем, самые высокие планки по зарплате у москвичей, которым "для полного счастья" нужно 158,7 тысячи рублей. Жители Санкт-Петербурга считают, что для комфортной жизни им нужно зарабатывать не менее 151,9 тысячи в месяц.

Фото: iStock
Названы регионы с самыми высокими средними зарплатами

Отмечается, что в пятерке городов, у жителей которых большие зарплатные ожидания, - Краснодар, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Всего по результатам опроса более 19% респондентов назвали идеальной зарплату в размере более 100 тысяч рублей, 22% устроила бы зарплата выше 150 тысяч рублей, еще 15% хотели бы зарабатывать от 70 тысяч до 99 тысяч рублей, почти четверть считают хорошей зарплату от 50 до 70 тысяч рублей. На зарплату от 30 до 49 тысяч рублей готовы согласиться 16% опрошенных, а 6% устроила бы зарплата в размере менее 29 тысяч рублей.

В опросе приняли участие более 5 тысяч соотечественников по всей стране.

Кстати, по результатам опроса, проведенного Работа.ру год назад, зарплатные ожидания россиян были в 2 раза меньше. Так, идеальной люди называли зарплату в размере 74 тысячи рублей в месяц, зарплату в 50-70 тысяч рублей считали хорошей 30% соотечественников, а доход в 30-50 тысяч рублей устраивал 27% россиян.

По данным Росстата сегодня средняя зарплата по стране составляет свыше 55 тысяч рублей.

Экономика Работа Зарплата Рынок труда

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