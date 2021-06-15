Вслед за Европой Россию тоже ждет бум электромобилей. По оценкам экспертов, до 2025 года рынок машин на электротяге будет прирастать ежегодно на 30 процентов.

По данным шведской EV-Volumes, в 2020 году в мире было продано 3,24 миллиона электрокаров. Многие европейские рынки удвоили или утроили свои продажи электрокаров по сравнению с 2019 годом. Аналитики считают, что высокий спрос на электромобили в мире будет сохраняться и в 2021 году, продажи могут достичь 5 миллионов единиц.

"Налоговые льготы, субсидии и преференции для покупателей электромобилей, специализированные парковочные места, ужесточение требований по топливной эффективности для авто и введение целевых значений по предельному объему выбросов вредных веществ - все это стимулирует покупательский спрос в Европе и Китае", - пояснил директор Центра исследований и разработок "КАДФЕМ Си-Ай-Эс" Денис Хитрых. Среди других драйверов роста мирового рынка электромобилей - технологические достижения в производстве батарей, это снижает стоимость самого дорогого элемента электромобиля - аккумулятора.

В России рынок автомобилей на электротяге, конечно, значительно скромнее. По данным "Автостата", в 2020 году россияне купили 687 новых электромобилей, но это на 95 процентов больше, чем в 2019 году. "Российский рынок электромобилей демонстрирует существенное отставание от лидеров. Парк по состоянию на 2020 год насчитывает до 11 тысяч электромобилей. Большая часть приходится на импортируемые из Японии, подержанные праворульные хэтчбеки Nissan Leaf, они занимают 83 процента российского парка, более 60 процентов этих транспортных средств зарегистрировано на Дальнем Востоке и в Сибири", - рассказала партнер Strategy Partners, руководитель практики ОПК и машиностроение, транспорт Елена Крившич.

Развитие электротранспорта в России тормозит целый ряд факторов. Среди них - неразвитая инфраструктура для зарядки, высокая цена закупки и консерватизм российского потребителя. По разным источникам, в России не более 150-165 зарядных станций, большинство из них расположены в Москве и Санкт-Петербурге. "Нужно не только развивать межгородскую быстрозарядную инфраструктуру, но и упростить формирование домашней", - полагает менеджер по развитию бизнеса Final Distribution и E-mobility Владимир Агафонов. Сейчас застройщики, по словам эксперта, активно интересуются возможностью установки зарядных станций в строящихся домах. Однако существующие нормы не позволяют запроектировать зарядки в подземный паркинг жилого дома или офисного здания.

В 2021 году во всем мире, как ожидается, будет продано 5 миллионов электрокаров

"За последние десятилетия аккумуляторы пережили существенную трансформацию, но небольшой запас хода все еще ограничивает электрические транспортные средства. Очевидно, что чем больше территория государства, тем медленнее будут внедряться электромобили", - отметил профессор МАДИ Михаил Якимов. Существуют и ограничения по безопасности электромобилей, в частности игнорируемая многими специалистами поставарийная безопасность машин. Что произойдет с таким ТС в случае серьезной аварии - при падении в воду, возгорании? Последствия ДТП для транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания хорошо изучены, есть опыт по эвакуации и тушению загоревшихся автомобилей. Как себя поведет электромобиль в различных условиях ЧП, сказать пока трудно.

Нужно еще решить вопрос утилизации и переработки аккумуляторных батарей. "Говорить о пользе или вреде транспорта для окружающей среды необходимо именно в комплексе всех аспектов производства и эксплуатации автомобилей обоих видов", - считает Ренат Тюктеев, директор "Ауди Авилон".

Михаил Якимов уверен, что проблема утилизации аккумуляторных батарей для России не так остра: "Автопарк электротранспорта очень молодой. Вопросы массовой утилизации еще не будут стоять минимум лет двадцать. Уже существуют опробованные технологии утилизации любых известных в мире источников питания. Этот вопрос не является проблемой и будет решен, как только появится необходимость".

По мере развития электротранспорта меняются и аккумуляторы - скорость зарядки, химический состав, ищется "золотая середина" между стоимостью производства батарей, их экологичностью и возможностью утилизации.

В целом выбор электрокаров на нашем рынке становится более разнообразным из года в год. Россия сейчас находится в начале большого пути. Появление новинок, тем более отечественных, даст импульс российскому сегменту электромобилей развиваться быстрее.

Между тем

Машины с электродвигателями экологичнее автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так как они не производят выхлопные газы, не используют горючее топливо. Однако если говорить о степени их экологичности в более широком ключе, то важно обратить внимание не столько на "нулевой" выхлоп, сколько на сам источник энергии, от которого заряжается электромобиль.Большинство автомобилей с "нулевым" уровнем выбросов должны проехать не менее 70-80 тысяч километров, чтобы сравняться с бензиновыми аналогами по "экологичности".