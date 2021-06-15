Росстат повысил оценку ВВП за первый квартал 2021 года

Это лучше опубликованной ранее предварительной оценки на 0,3%. Как поясняет Росстат, пересмотр вызван уточнением темпов промышленного производства (+0,4%), оптового товарооборота (+1,1%), грузооборота (+0,1%) и пассажирооборота (+0,4%), а также уточнениями первичной статистической отчетности предприятий и получением информации от Банка России.

По итогам первого квартала превысили показатели первого квартала 2020 года (последнего перед коронакризисом) обрабатывающие производства (объем валовой добавленной стоимости вырос на 0,6%), строительство (+0,1%), оптовая и розничная торговля (+0,7%), сфера информации и связи (+4,5%), финансов и страхования (+6,7%) и ряд других отраслей. На фоне сделки ОПЕК+ значительно ниже докризисного уровня было производство в добывающей промышленности (-7,4%), сократилась добавленная стоимость предприятий транспорта (-3,2%), гостиниц и ресторанов (-7,5%), учреждений культуры и спорта (-4,1%) и организаций, оказывающих прочие услуги населению (-1,3%).

По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, экономика на данный момент в целом восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти.