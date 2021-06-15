Ryanair: Самолет не мог не приземлиться в Минске

Исполнительный директор ирландского авиаперевозчика Ruinair Майкл О'Лири заявил, что самолет авиакомпании не мог не совершить экстренной посадки в Минске после сообщения об угрозе взрыва. Об этом он сказал, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

Также О'Лири рассказал, что в настоящее время Международная организация гражданской авиации (ИКАО) ведет расследование инцидента, результаты которого будут опубликованы в ближайшие две недели.

Ранее председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора заявил, что Минск заинтересован найти человека, отправившего сообщение о минировании самолета.

"Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество", - заявил Гора на пресс-конференции в Минске 14 июня.

Самолет Ryаnair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании.