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15.06.2021 21:09
Рубрика: Общество

Под крылом бизнес-ангела

Малые предприятия привлекают вузы для развития инноваций
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Спецвыпуск № 130(8481)
Если раньше вузы обращались к бизнесу за поддержкой для развития перспективных научных проектов, то сейчас наметилось встречное движение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Малые и средние предприятия привлекают активных студентов и аспирантов, чтобы те могли участвовать в развитии совместных проектов и выдвигаться на гранты. Такие совместные команды оказываются более жизнеспособными, они быстрее доходят в своих разработках до конечного продукта, востребованного на рынке.

Российские вузы приравняли стартапы к проектам дипломных работ

Один из таких проектов - создание инновационных инвалидных колясок на базе пензенского машиностроительного предприятия.

Оно имеет другую специализацию, но ищет новые ниши для сбыта продукции.

- Мы провели исследование и убедились, что доступные средства передвижений для инвалидов вызывают много нареканий. Они не очень удобны в управлении, часто ломаются, а ремонт выходит затратный, так как запчасти порой стоят как сама инвалидная коляска, - рассказывает один из авторов проекта, студентка Марина Жукова.

Производство усовершенствованных инвалидных колясок потребует вложений в шесть миллионов рублей и окупится в первые два года. Только в России потенциальными потребителями являются 1,3 миллиона человек.

Чтобы на развитие этого проекта не отрывать силы и средства от основного производства, было решено создать команду, в которую вошли сотрудники предприятия и студенты Пензенского госуниверситета и Пензенского технологического университета. Совместно медики и машиностроители разработали инновационный механизм, который позволяет повысить надежность конструкции при более легкой маневренности. Изобретение запатентовали, сейчас изделие проходит процедуру сертификации.

Совместные команды быстрее доходят в своих разработках до конечного продукта, востребованного на рынке

Другое малое предприятие, которое выпускает биологически активные и пищевые добавки на основе лечебных трав, решило применить свои добавки в аграрной сфере. Ученые заметили, что экологически безопасные биостимуляторы оказывают благотворное влияние при подготовке семян к посеву.

Они создали установку с системой тумана высокого давления для обработки семян и получили всхожесть 99 процентов против обычных 60. Альтернативный способ протравливания семян запатентовали, а студенты аграрного университета на базе его вырастили газон, который не лысеет, при этом стоит в разы дешевле популярного рулонного. Теперь они ищут инвесторов, которые были бы готовы вложиться в серийное производство.

- На самом деле у компаний сейчас не так много свободных денег. Но вкладываться в инновации выгодно. На начальном этапе это только зарплатный фонд, а дивиденды можно получить хорошие, - говорит эксперт программы "Навигатор инноватора" в Пензенской области Сергей Комлев.

Как томские студенты учатся создавать и развивать стартапы

Он сам запускает стартапы и знает, как пройти срок от идеи до ее воплощения в кратчайшие сроки. Один из последних реализованных им проектов - мобильное приложение-раскраска, которое оказалось популярно не только у детей, но и у скучающих взрослых. При этом коммерческий успех ожидал его совсем не там, где изначально предполагали разработчики. Раскраска как элемент повышения лояльности покупателя заинтересовала крупных ритейлеров.

Именно они оказались основным заказчиком. Акция прошла уже в 25 регионах от Крыма до Владивостока. Даже опытные эксперты, занимающиеся инновациями, признают, что разработчики часто даже не догадываются, где их может ждать успех. "Упаковать" продукт и продвигать его на рынке помогают так называемые бизнес-ангелы. Этот институт только зарождается в России, пока его роль выполняют различные акселерационные программы с государственно-частным партнерством.

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