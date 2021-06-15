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15.06.2021 09:01
Рубрика: Легковые авто

Subaru представила обновленный Forester

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Кроссовер Subaru Forester подвергли обновлению. Изменения затронули в основном экстерьер, однако есть и технические новшества.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Облик Forester освежили другим оформлением фронтальной части - решетка радиатора теперь больше по площади, светодиодные фары - сложнее по конфигурации. Дизайн фирменных колесных дисков стал более выразительным.

Среди технических изменений - более спортивные настройки подвески, система быстрого переключения передач e-active shift control (на гибридных машинах), улучшенная эффективность полуавтопилота EyeSight.

Модернизированный Forester представили только в праворульной модификации, в спецификации для внутреннего рынка Японии.

Двигателей обновление не коснулось. В Стране восходящего солнца для Forester SK предлагают: 2,0-литровый бензиновый оппозитный мотор мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 188 Нм; гибридную установку e-Boxer - 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 145 л.с. + электродвигатель отдачей 16 л.с.; 1,8-литровый турбомотор мощностью 177 л.с. Во всех случаях трансмиссия - бесступенчатый вариатор. Привод постоянный полный.

Фото: Пресс-служба Subaru.

Леворульную версию обновленного Forester представят в ближайшие месяцы. Напомним, Forester поколения SK выпускается с 2018 года, машина уходящего образца стоит в России от 2 469 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.
#Subaru