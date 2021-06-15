В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации

В Европейском союзе начали действовать "паспорта вакцинации", применять их можно будет на добровольной основе.

В нем указана дата рождения привитого человека, номер его паспорта, тип вакцины. Также благодаря этому документу можно будет узнать болел ли человек коронавирусом и есть ли у него антитела.

Напомним, что вчера Совет ЕС разрешил людям, которые привились, свободно перемещаться по странам Евросоюза. Но это касается только тех, кто вакцинировался препаратами, которые одобрены Европейским медицинским агентством.