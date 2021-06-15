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15.06.2021 04:28
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили расширить список оснований для отказа в лицензии на оружие

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон "Об оружии". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Госдумы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Новые поправки еще больше ужесточают существующие меры. Так, предлагается не выдавать лицензию на приобретение оружия тем, кто хоть раз был осужден за преступление в сфере его незаконного оборота, кто отбывал наказание за терроризм, экстремистские преступления или насилие по отношению к детям. Также лицензию будут аннулировать в случае, если человек не предоставит оружие для осмотра сотрудникам контролирующих органов либо доступ к месту его хранения.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с главой комитета по безопасности Василием Пискаревым. Утром 15 июня Совет Госдумы примет решение по поводу рассмотрения законопроекта. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении в тот же день.

Ранее Госдума приняла закон об усилении государственного контроля за оборотом оружия, в том числе об ограничении доступа к нему лиц с медицинскими противопоказаниями. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. Кроме того, проверку смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации. Она должна будет включать психиатрическое освидетельствование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

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