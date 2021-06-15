В Госдуме предложили расширить список оснований для отказа в лицензии на оружие

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате российского парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий внесение изменений в федеральный закон "Об оружии". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на электронную базу Госдумы.

Новые поправки еще больше ужесточают существующие меры. Так, предлагается не выдавать лицензию на приобретение оружия тем, кто хоть раз был осужден за преступление в сфере его незаконного оборота, кто отбывал наказание за терроризм, экстремистские преступления или насилие по отношению к детям. Также лицензию будут аннулировать в случае, если человек не предоставит оружие для осмотра сотрудникам контролирующих органов либо доступ к месту его хранения.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с главой комитета по безопасности Василием Пискаревым. Утром 15 июня Совет Госдумы примет решение по поводу рассмотрения законопроекта. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении в тот же день.

Ранее Госдума приняла закон об усилении государственного контроля за оборотом оружия, в том числе об ограничении доступа к нему лиц с медицинскими противопоказаниями. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый порядок медосвидетельствования не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой. Кроме того, проверку смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации. Она должна будет включать психиатрическое освидетельствование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.