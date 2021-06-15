В Госдуму внесен законопроект о гаражных объединениях

С 1 сентября нынешнего года вступает в силу закон о гаражной амнистии, который позволит гражданам оформлять в упрощенном порядке право собственности на гаражи и землю под ними. В продолжение внесен новый законопроект, который касается гаражных объединений.

В России их насчитывается более 36 тысяч, пояснил Павел Крашенинников. Между тем права и обязанности их членов не урегулированы. Результатом, по его словам, является "непонятная схема управления" в таких объединениях, возникают также проблемы с использованием общего имущества, то есть дорог, моек, вентиляционных систем, электрохозяйства, ремонтных боксов.

"А при наличии споров выявляется много неясностей, которые по-разному рассматриваются в судебной практике", - добавил глава комитета.

Чтобы решить эти проблемы, в законодательстве предлагается прописать основные понятия - "гаражный комплекс", "гараж", "машиноместо".

Устанавливаются формы объединений собственников гаражей. Во-первых, это гаражный кооператив, который является видом потребительского кооператива. А во-вторых, гаражное товарищество - это вид товарищества собственников недвижимости.

Прописываются порядок избрания органов управления этих объединений и ответственность за принятие решений, а также права и обязанности членов объединений. В том числе, вводится возможность дистанционного принятия решений общими собраниями членов гаражных объединений.

Кроме того, документ закрепляет положения о доле каждого собственника гаража или машиноместа в праве собственности на общее имущество, определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

При этом положения законопроекта будут распространяться и на отношения собственников гаражей, права на которые будут оформлены в ходе гаражной амнистии.

"Законопроект завершает комплексное регулирование гаражной сферы, снимает правовую неопределенность и позволит обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей, а также возможность комфортного использования транспортных средств", - заявил Павел Крашенинников.