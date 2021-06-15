В Китае высоко оценили ответы Путина телеканалу NBC

Аудитория китайской газеты Guancha пришла в восхищение от ответов президента РФ Владимира Путина во время его интервью американскому телеканалу NBC.

Особенно им понравилась русская пословица "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива", которую Путин использовал, отвечая на вопрос американского журналиста Кира Симмонса. При этом российский президент напомнил о беспорядках в Капитолии в Вашингтоне в январе нынешнего года.

Один из комментаторов, в частности, сравнил Путина и его американского коллегу Джозефа Байдена.

"Как спокоен Путин, и посмотрите на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их сравнить, то это словно небо и земля!" - написал он.

Также, по мнению читателей Guancha, интервью показало "утрату Западом его крошечной морали". "Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых", - написали они.

Интервью телеканалу NBC было сделано в преддверии саммита лидеров РФ и США в Швейцарии. Сама встреча ожидается 16 июня в 14:00 мск на вилле Ла Гранж в Женеве.