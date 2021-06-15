Новости

На российские стройки привлекут белорусских рабочих 17:40
Два человека пострадали в крупном ДТП на Садовом кольце 17:33
Cyberpunk 2077 возвращается на PlayStation 17:24
Президенты Турции и Азербайджана подписали декларацию о союзничестве 17:24
Синоптики предсказали Москве "великую сушь" 17:15
В Сочи появились два новых комплекса вакцинации от COVID-19 17:14
ЕС и США разрешили долгий спор по делу Boeing и Airbus 17:10
На Кубе выявили рекордное число случаев COVID-19 17:08
США запретили ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию 17:08
В Китае высоко оценили ответы Путина телеканалу NBC 17:06
Премьер Болгарии объявил войну "узаконенной коррупции" 16:58
В Подмосковье с коронавирусом стали чаще госпитализировать 20-летних 16:57
С прилавков российских магазинов исчезнут фруктовые вина 16:54
Началось создание глобальной конвенции по борьбе с информпреступностью 16:26
Россия занялась научной кооперацией для разработки решений связи 6G 16:24
Хуснуллин рассказал, квартиры какой площади самые продаваемые 16:20
Госдума одобрила проект о создании регистра доноров костного мозга 16:14
Центр Гамалеи изучает эффективность "Спутника V" против "московского" штамма 16:10
Стали известны новые сроки перекрытия Тверской улицы для ремонта 16:05
Участникам ОИ-2020 грозит депортация за нарушение антикоронавирусных правил 16:02
Программа спутниковой группировки "Сфера" в июне будет внесена в кабмин 16:00
Госдума одобрила повышение возраста для приобретения охотничьего оружия до 21 года 15:46
Хуснуллин объяснил, почему жилье подорожало из-за пандемии 15:35
Жирков покинул расположение сборной России 15:35
Врач рассказал, кому грозит "двойной удар" в случае COVID-19 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 17:06
Рубрика: В мире

В Китае высоко оценили ответы Путина телеканалу NBC

Текст: Алексей Краснов

Аудитория китайской газеты Guancha пришла в восхищение от ответов президента РФ Владимира Путина во время его интервью американскому телеканалу NBC.

Фото: ТАСС/ youtube.com
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Байдена

Особенно им понравилась русская пословица "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива", которую Путин использовал, отвечая на вопрос американского журналиста Кира Симмонса. При этом российский президент напомнил о беспорядках в Капитолии в Вашингтоне в январе нынешнего года.

Один из комментаторов, в частности, сравнил Путина и его американского коллегу Джозефа Байдена.

"Как спокоен Путин, и посмотрите на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их сравнить, то это словно небо и земля!" - написал он.

Также, по мнению читателей Guancha, интервью показало "утрату Западом его крошечной морали". "Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых", - написали они.

Интервью телеканалу NBC было сделано в преддверии саммита лидеров РФ и США в Швейцарии. Сама встреча ожидается 16 июня в 14:00 мск на вилле Ла Гранж в Женеве.

В мире Восточная Азия Китай Отношения России и Китая

Главное сегодня

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей школьникам-инвалидам старше 18 лет
Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ №15 имени Филатова
Минобрнауки РФ разрешило вузам Москвы провести сессию удаленно
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей