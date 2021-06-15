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15.06.2021 03:57
Рубрика: В мире

В Колумбии зафиксировали максимум летальных исходов пациентов с COVID-19

Наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом зафиксировали в Колумбии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты.

В Колумбии зафиксировали новый максимум заболевших COVID-19 за сутки

"В минувший понедельник в стране было подтверждено 24 тысячи 376 новых случаев заражения коронавирусом и 588 летальных исходов. Последний показатель - самый высокий среди суточных", - со ссылкой на информацию ведомства пишет ТАСС.

В Колумбии коронавирусом заразились уже свыше трех миллионов жителей (3 777 600). В связи с ростом числа инфицированных власти страны продлили на 90 суток режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Срок предыдущего истек 31 мая. Нынешний режим ЧС будет действовать до 29 августа.

В мире Южная Америка Колумбия Пандемия коронавируса COVID-19

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