Пинхас Цукерман встанет за дирижерский пульт РНМСО, Денис Мацуев сыграет джаз, Вацлав Лукс исполнит "богемского Баха", Юрий Башмет выступит в роли Чайльд-Гарольда, а Павел Каплевич положит на музыку сожженную главу "Евгения Онегина".

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер и солист Пинхас Цукерман).

Что играет: В.А. Моцарт - Увертюра к опере "Свадьба Фигаро", Концерт № 3 для скрипки с оркестром, Ф. Мендельсон - Симфония № 4 ("Итальянская").

Почему идти: "В концертах Моцарта не за что спрятаться: здесь скрипач весь как на ладони со всеми своими достоинствами и недостатками", - сказал как-то Давид Ойстрах. Тем ценнее программа выступления в Москве израильского виртуоза Пинхаса Цукермана, намеревающегося освежить увертюру к опере "Свадьба Фигаро", смахнуть слой пыли с Третьего концерта для скрипки с оркестром Моцарта и, поменяв смычок на дирижерскую палочку, поведать нечто новенькое об "Итальянской" симфонии Мендельсона.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 18 июня; 1 800 - 5 000 руб.

Фото: ООО "Опера энд мьюзик Ай-Си-Эм"

Кто играет: Денис Мацуев, Андрей Иванов, Борислав Струлев, Айдар Гайнуллин, Александр Зингер, Екатерина Мочалова, Виталий Головнев, Ярослава Симонова.

Что играет: Джазовые стандарты.

Почему идти: Юбилейный концерт Дениса Мацуева с опозданием на год, но все же без сомнения соберет многотысячный Кремлевский дворец. Публика обожает Народного артиста России в обеих его ипостасях - и классической, и джазовой. На этот раз чудо-пианист хорошенько вдарит по "стандартам" джаза - от Caravan до Lullaby of Birdland. Огня добавят друзья-джазмены (и не совсем джазмены), среди которых стоит особо отметить потрясающего Борислава Струлева. Ожидается всеобщее восхищение, упоение, умиление и ликование. Ну и, как положено в Кремлевском дворце, долгие несмолкающие аплодисменты.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 16 июня; 1 000 - 25 000 руб.

Фото: ООО "Подмосковные вечера"

Кто играет: Мария Гулегина, Михаил Шехтман.

Что играет: Произведения Дж. Беллини, Дж. Россини, Г. Доницетти, М. Глинки, С. Рахманинова, П. Чайковского.

Почему идти: Марию Гулегину восторженные критики называют "русским сопрано с вердиевской музыкой в крови" и чуть ли не лучшей Тоской из одноименной оперы Пуччини. Однако талант Гулегиной отнюдь не исчерпывается стенобитными партиями из итальянской оперной классики. Во всяком случае, помимо популярных арий Беллини, Россини и Доницетти примадонна намерена спеть в Москве романсы Глинки, Рахманинова и Чайковского, требующие от вокалиста задушевности, а не "силового" пения. Подчеркнуто деликатный аккомпанемент пианиста Михаила Шехтмана, некогда сопровождавшего выступления Юлии Лежневой, окажется тут весьма кстати.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 21 июня; 1 000 - 8 000 руб.

Фото: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Кто играет: Хор и оркестр Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (дирижер Феликс Коробов), солисты Николай Ерохин, Наталья Мурадымова, Наталья Петрожицкая, Ксения Дудникова, Дарья Терехова, Антон Зараев, Станислав Ли, Владимир Дмитрук, Александр Нестеренко, Андрей Батуркин, Роман Улыбин, Чингиз Аюшев, Дмитрий Ульянов и другие.

Что играет: П. Чайковский - музыка из опер "Ундина", "Воевода", "Ромео и Джульетта", "Евгений Онегин", Пиковая дама", "Опричник", "Чародейка", "Иоланта", "Черевички", "Орлеанская дева", "Мазепа", "Снегурочка" и кантаты "Москва".

Почему идти: "Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору", - эти слова Чайковского непосредственно отражают суть его творчества, находящего столь же непосредственный отклик у слушателя. "Нам хотелось увидеть непривычного Чайковского, - говорит Феликс Коробов, главный дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-​Данченко. - Не портрет на стене в Большом зале Консерватории, не юбилейный профиль на монете и марке, а живого человека". Гала-концерт "Чайковский. Страсти по опере" представит классика именно таким - фантастически искренним и абсолютно гениальным.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко; 17 июня; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: Ирина Шымчак

Кто играет: Российский национальный оркестр (дирижер Феликс Коробов), солист Денис Кожухин.

Что играет: А. Шор - Концерт для фортепиано с оркестром ("С моей книжной полки"), К. Дебюсси - "Море" (три симфонических эскиза для оркестра), М. Равель - "Вальс".

Почему идти: Лирико-ностальгическое сочинение Шора "С моей книжной полки", искрящееся "Море" Дебюсси и фатальное кружение "Вальса" Равеля - в программе концерта соединились мелодическое обаяние, гедонизм и фатализм. Дирижер Феликс Коробов любит театральные эффекты, а Российскому национальному оркестру, визитной карточкой которого считаются яркие экспрессивные программы, будет где проявить себя.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 18 июня; 800 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Симфонический оркестр "Новая Россия" (дирижер Элиаху Инбал), солист Юрий Башмет.

Что играет: Г. Берлиоз - "Гарольд в Италии" (симфония для солирующего альта с оркестром), Л. ван Бетховен - Симфония № 7.

Почему идти: Харизматичный израильский маэстро Элиаху Инбал обладает талантом сочетать внутреннюю страсть с внешним спокойствием. Бетховенская симфония ля мажор в его интерпретации должна зазвучать ясно, легко и прозрачно. Но главная приманка для меломанов - "Гарольд в Италии" с солирующим Юрием Башметом. Берлиоз писал, что хотел уподобить альт меланхолическому мечтателю в духе Чайльд-Гарольда. Согласитесь, романтическая натура нашего выдающегося альтиста вписывается в этот образ как нельзя лучше.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 21 июня; 4 000 - 6 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Оркестр Pratum Integrum (дирижер Вацлав Лукс), вокальный ансамбль INTRADA, солисты Диляра Идрисова, Юрий Миненко, Артем Сафронов, Александр Миминошвили.

Что играет: А. Вивальди - Stabat Mater, Я. Д. Зеленка - Месса всех святых.

Почему идти: Вацлав Лукс, руководитель знаменитого пражского оркестрово-хорового коллектива Collegium 1704, выступит в Москве с программой, призванной угодить всем любителям барокко. Однако Месса всех святых Зеленки вызывает больший интерес, нежели Stabat Mater Вивальди - в силу своей неизвестности широкому кругу меломанов. И кому как не чеху Луксу представлять в России самое величественное произведение "богемского Баха"?

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 20 июня; 700 - 2 200 руб.

Фото: ООО "Подмосковные вечера"

Кто играет: Государственный оркестр России им. Е.Ф. Светланова, Хоровая капелла им. А.А. Юрлова (дирижер Филипп Чижевский), солисты Светлана Касьян, Екатерина Лукаш, Михаил Петренко, Алексей Исаев и Иван Гынгазов. Художественное слово - Александр Филиппенко и Михаил Зыгарь.

Что играет: И. Райхельсон - "Евгений Онегин. Сожженная глава".

Почему идти: Как известно, Пушкин уничтожил десятую главу "Евгения Онегина", оставив на память и зашифровав несколько ее фрагментов. В начале прошлого века удалось подобрать ключ к шифру, а затем появился полный текст, но литературоведы до сих пор спорят о его подлинности. "Для меня степень достоверности текста не имеет решающего значения. Главное - возможность создать новую вселенную и полностью погрузиться в нее", - говорит Павел Каплевич, автор проекта "Евгений Онегин. Сожженная глава", мировая премьера которого состоится в Москве. В грандиозном действе на музыку Игоря Райхельсона помимо хора, оркестра и пяти солистов примут участие один из наших лучших чтецов Александр Филиппенко, а также известный писатель и журналист Михаил Зыгарь.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 19 июня; 1 000 - 15 000 руб.

Фото: Благотворительный фонд "Бельканто"

Кто играет: Вокальный ансамбль iTerChorum под управлением Петра Савинкова, органный дуэт Фонда "Бельканто".

Что играет: Произведения Х. Циммера, П. Васкса, А. Пярта, Й. Йоханнссона.

Почему идти: В старинном соборе не обязательно должны звучать мессы и реквиемы - это истину доказывает фонд "Бельканто", придумывая небанальные программы концертов для Кафедрального собора Св. Петра и Павла. На сей раз под величественными сводами прозвучит сочинения главного автора эпических саундтреков Ханса Циммера, основателя стиля "Новая простота" Арво Пярта, приверженца алеаторики Петериса Васкса и адепта эмбиента Й. Йоханнссона. Музыке, отличающейся изысканностью формы и изяществом гармоний, соответствует специально подготовленная видеоинсталляция, открывающая глубины Вселенной.

Где, когда, сколько: Евангелическо-лютеранский собор Св. Петра и Павла; 19 июня (начало в 21.00); 800 - 3 600 руб.