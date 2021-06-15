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15.06.2021 07:00
Рубрика: Дороги

В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Ассоциация "Росасфальт", которая объединяет дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила ужесточить правила применения шипованных шин. Соответствующее обращение направлено МВД, Минтрансу и Госдуме, сообщает "Коммерсант", ознакомившись с текстом документа.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
При скрытом надзоре ГИБДД визуально зафиксирует разговор по телефону

В нем перечислены меры, направленные на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин. Предлагается штрафовать водителей, использующих летом такие покрышки, на две тысячи рублей (сегодня формально запрещено ездить на шипованных шинах в июне-августе, но штрафы за нарушение в КоАП не описаны). Уточняется, что штрафовать не будут водителей, которые перемещаются между городами и регионами с разными разрешительными периодами для шипов.

"Росасфальт" также предложил ограничить скорость автомобилей с шипованными покрышками до 60 километров в час в городе и 80 километров в час за городом. Помимо этого, водители обязаны размещать под лобовым и задним стеклами опознавательный знак "Ш", чтобы скорость таких машин можно было контролировать камерами.

Все эти меры объяснили ущербом, который шипы наносят дорожному покрытию, а также рисками для выполнения нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". При этом президент "Росасфальта" Николай Быстров подчеркнул, что ассоциация не предлагает запретить шипы: идея заключается в регулировании их использования.

В МВД сообщили изданию, что ГИБДД не поддерживает ограничение скорости и другие запреты. В Минтрансе отметили, что инициатива требует анализа.