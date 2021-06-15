Новости

Бухгалтер МИДа получила 5 лет колонии за растрату миллиона долларов 13:11
Еще несколько ресторанов в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19 13:06
Препарат AstraZeneca оказался малоэффективен для предотвращения COVID-19 13:05
Какие автомобили чаще ремонтируют и тюнингуют в России 13:02
Ryanair: Самолет не мог не приземлиться в Минске 12:57
ЦБ: Все крупнейшие банки должны к 1 июля подключиться к сервисам СБП 12:57
Экспортная пошлина на нефть с июля вырастет на 2,7 доллара 12:49
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам Москвы провести сессию удаленно 12:49
В США мужчина застрелил кассиршу, которая попросила надеть маску 12:47
Бесплатные гектары в Арктике будут выделяться рядом с городами 12:46
В Подмосковье экстренно развернут новые ковид-госпитали 12:32
Названы курорты, где снижены цены на отели из-за непогоды 12:18
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности 12:17
Мишустин призвал молодежь изучать историю и не допускать ее искажения 12:16
В Подмосковье безмасочникам грозят штрафы до 30 тысяч рублей 12:12
В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре на АЗС 12:10
В Москве умер заслуженный артист России Петр Деметр 12:05
В Москве и Подмосковье нашли подпольное производство сливочного масла 12:02
В Госдуме оценили предложение Киева "обменять" Крым на запуск "Северного потока-2" 11:55
МИД Германии не исключает новых санкций США против "Северного потока-2" 11:53
В Абхазии в результате стрельбы ранены российские туристы 11:43
У пенсионерки украли почти три миллиона рублей 11:37
Оперштаб: Еще 3045 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:35
Госдума вернула ограничения в работе из-за COVID-19 11:34
В Москве мошенница подменила часы за 800 тысяч рублей на подделку 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 12:47
Рубрика: В мире

В США мужчина застрелил кассиршу, которая попросила надеть маску

Текст: Александр Гусаров

В США из-за пустяка произошла стрельба, в которой погиб человек и еще двое получили ранения. Как сообщил телеканал NBC, замечание кассира одному из покупателей супермаркета в пригородах Атланты (столица штата Джорджия) о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения и надеть лицевую маску вызвало спор, который быстро перешел в стрельбу.

В Абхазии в результате стрельбы ранены российские туристы

Как итог, потребовавшая соблюдать правила социального дистанцирования кассирша убита из пистолета на месте. Охранник магазина, открывший ответный огонь по преступнику, также получил две пули и оказался в госпитале.

Впрочем, досталось и 30-летнему злоумышленнику, он также получил огнестрельное ранение. После чего подозреваемый по имени Виктор Ли Такер попытался ползком покинуть место преступления, но был скручен подоспевшей полицией. Теперь ему грозит букет обвинений, включая предумышленное убийство, и длительный, если не пожизненный срок, заявили в офисе шерифа округа ДеКалб.

Заметим, что произошедшее ЧП в Атланте - это не первый подобный эпизод в США. Как сообщало издание The Detroit News, в мае прошлого года и в самый разгар пандемии COVID-19 аналогичная трагедия произошла в городке Флинт (штат Мичиган). Тогда спор между охранником магазина розничной торговли Family Dollar и покупателем из-за необходимости ношения медицинской маски также вылился в выяснение отношений с помощью оружия. В результате охранник, напомнивший о действующих в штате правилах по борьбе с коронавирусом, был застрелен. Тогда преступникам удалось сбежать, но позже они были найдены, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин после переговоров с Байденом проведет встречу с президентом Швейцарии
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности
Власти Подмосковья запретили массовые мероприятия из-за вспышки COVID-19
Планы Украины обложить налогами крымчан назвали сюрреализмом
В Евросоюзе начал действовать сертификат вакцинации
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей