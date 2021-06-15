В США мужчина застрелил кассиршу, которая попросила надеть маску

В США из-за пустяка произошла стрельба, в которой погиб человек и еще двое получили ранения. Как сообщил телеканал NBC, замечание кассира одному из покупателей супермаркета в пригородах Атланты (столица штата Джорджия) о необходимости соблюдать коронавирусные ограничения и надеть лицевую маску вызвало спор, который быстро перешел в стрельбу.

Как итог, потребовавшая соблюдать правила социального дистанцирования кассирша убита из пистолета на месте. Охранник магазина, открывший ответный огонь по преступнику, также получил две пули и оказался в госпитале.

Впрочем, досталось и 30-летнему злоумышленнику, он также получил огнестрельное ранение. После чего подозреваемый по имени Виктор Ли Такер попытался ползком покинуть место преступления, но был скручен подоспевшей полицией. Теперь ему грозит букет обвинений, включая предумышленное убийство, и длительный, если не пожизненный срок, заявили в офисе шерифа округа ДеКалб.

Заметим, что произошедшее ЧП в Атланте - это не первый подобный эпизод в США. Как сообщало издание The Detroit News, в мае прошлого года и в самый разгар пандемии COVID-19 аналогичная трагедия произошла в городке Флинт (штат Мичиган). Тогда спор между охранником магазина розничной торговли Family Dollar и покупателем из-за необходимости ношения медицинской маски также вылился в выяснение отношений с помощью оружия. В результате охранник, напомнивший о действующих в штате правилах по борьбе с коронавирусом, был застрелен. Тогда преступникам удалось сбежать, но позже они были найдены, арестованы и привлечены к уголовной ответственности.