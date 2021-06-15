Видео: из-за выброшенного из машины окурка чуть не сгорела АЗС

О том, что курение на территории АЗС строжайше запрещено, знают, наверное, даже самые маленькие дети. А после инцидента на этом видео эту истину усвоит и наш безымянный герой, автомобилист из Саудовской Аравии, видимо, последний в мире любитель затянуться никотиновым дымом, пока в бак машины льется бензин.

Этот трагикомический случай произошел в районе Аль-Касим на севере королевства. Во время заправки легкового автомобиля из салона на землю выпал какой-то горящий предмет, как утверждают очевидцы - окурок, из-за чего возле машины возникло небольшое возгорание. Пламя охватило ногу заправщика, который, то ли со страху, то ли для того, чтобы избежать распространения пожара, выдернул пистолет из горловины бензобака. И нечаянно плеснул на огонь еще немного горючего.

Дело приняло серьезный оборот: на сотруднике АЗС загорелась одежда, пламя перекинулось на заднее крыло машины, и бензиновые пары в верхней части бака вот-вот должны были вспыхнуть и разорвать кузов на части.

Но тут пришли в себя остальные заправщики. Двое подскочили с огнетушителями и, пусть и не очень быстро и ловко, но все же потушили пожар, который мог привести к куда более серьезным последствиям. А так и машина не сильно пострадала, и АЗС цела.

Заправщик с серьезными ожогами был госпитализирован, а владельцу машины, молниеносно сбежавшему при первых признаках опасности, придется отвечать по всей строгости саудовских законов. Курение в принципе запрещено в большей части общественных мест в королевстве (штраф до 1300 долларов США), а уж при таких-то последствиях, как в этом случае, простым штрафом дело не обойдется.