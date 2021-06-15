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15.06.2021 08:12
Рубрика: Видео

Видео: на перекрестке внезапно просел асфальт и машина рухнула в яму

Текст: Вадим Давыденко

Это случившееся в китайском городе Катан (провинция Цзянси) ЧП поразило многочисленных очевидцев не столько масштабом последствий, сколько своей стремительностью.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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За минуту до инцидента ничто не предвещало опасности - солнечное утро, прекрасная погода, идеальное дорожное покрытие и ненапряженный трафик - и вдруг...

Внезапно в центре перекрестка просел асфальт. Почему - пока неизвестно, обстоятельства выясняют следователи. Образовалась яма диаметром в три метра и глубиной в два. Все произошло настолько быстро и бесшумно, что не все водители стоявших на светофоре машин успели понять, что к чему. Темное пятно на асфальте многие приняли за тень.

Неудивительно, что, как только на светофоре загорелся зеленый свет, слегка потерявший концентрацию водитель белого автомобиля машинально продолжил свой путь прямо, через "пятно тени" на асфальте. А когда понял, что это яма, было поздно.

Машина кувыркнулась, к счастью, на небольшой скорости. Перепуганный водитель практически не пострадал и самостоятельно выбрался из салона, а на поверхность ему помогли подняться сбежавшие зеваки. Дорогу перекрыли, помятое авто вытащили из ямы через пару часов.

Пока основная версия образования ямы - проседание почв из-за затяжных ливней на юго-востоке страны.

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