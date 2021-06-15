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15.06.2021 18:09
Рубрика: Легковые авто

Вместо "Арии": Nissan представил Note Aura - другой Note

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Дефицит электронных компонентов заставил компанию Nissan пересмотреть свои планы относительно выхода электрического кроссовера Ariya: старт продаж модели сдвинули с лета этого года на зиму. Пока же Nissan предложил своим клиентам Note Aura.

Фото: Пресс-служба Nissan
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Nissan Note Aura - позиционируется в качестве премиальной версии хэтчбека Note, сменившего поколение прошлой осенью. Дифференциация во внешности произошла благодаря другим бамперам, фарам, которые уже в "базе" адаптивные, и фонарям.

В салоне изменены материалы отделки: в "простой" комплектации у Note Aura есть вставки под дерево, а материал стилизован под твидовую ткань, в топовой - кожа.

Оснащение - максимальное, с возможностью заказать аудиосистему Bose Personal Plus с дополнительными динамиками в подголовнике переднего пассажира. Также улучшена шумоизоляция, причём сделано это не только за счёт дополнительных слоёв виброизола и мягких матов: Note Aura имеет более толстые стёкла.

Nissan Note Aura оснащён гибридной силовой установкой e-Power, где ДВС выполняет функцию только лишь генератора для питания электрических двигателей. Передний у новинки заметно мощнее: отдача увеличена на 20 л.с. - до 136 л.с. На 20 Нм вырос и крутящий момент - до 300 Нм. Задний электромотор остался при прежних характеристиках: 68 л.с. и 100 Нм.

Набавка за премиум ощутимая: за Nissan Aura просят от 2 610 300 йен (почти 1 708 000 рублей), в то время как за обычный Note просят от 2 029 500 йен (1 328 000 рублей). Продажи новинки в Японии начнутся осенью.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan