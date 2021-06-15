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15.06.2021 15:11
Рубрика: Власть

Захарова отреагировала на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО

Текст: Константин Волков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что Украина должна не проситься в НАТО, а получить туда приглашение.

МИД РФ: НАТО не может существовать без "большого противника"

"Зеленский заявил, что Украина не намерена "просить" принять ее в НАТО. Глава Украины считает, что Киев должен получить приглашение стать членом альянса. И чтобы им доплатили еще, нет?", - написала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в 2022 году Киев ожидает получить план действий относительно членства в НАТО. На состоявшемся 14 июня саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-членов альянса поддержали право Украины и Грузии на вступление, но не обозначили конкретных сроков.

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