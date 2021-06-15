Захарова отреагировала на слова Зеленского о приглашении Украины в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что Украина должна не проситься в НАТО, а получить туда приглашение.

"Зеленский заявил, что Украина не намерена "просить" принять ее в НАТО. Глава Украины считает, что Киев должен получить приглашение стать членом альянса. И чтобы им доплатили еще, нет?", - написала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в 2022 году Киев ожидает получить план действий относительно членства в НАТО. На состоявшемся 14 июня саммите НАТО в Брюсселе лидеры стран-членов альянса поддержали право Украины и Грузии на вступление, но не обозначили конкретных сроков.