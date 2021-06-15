Новости

Рябков: Россия готова встречно передать США заключенных-американцев 02:12
Жителей центра европейской части России на выходных ждет аномальная жара 01:48
Байден рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО 01:25
NBC дословно перевела пословицы и цитаты в интервью Путина 01:11
Роспотребнадзор: Одолеть эпидемию COVID-19 поможет только вакцинация 00:54
Сегодня пройдет ЕГЭ по обществознанию 00:11
Двое украинских военных в Донбассе пострадали от взрыва 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС возросло до 35 человек 14.06.2021
Ученые предупредили об эффекте домино от потепления всего на 2 градуса 14.06.2021
ВОЗ сообщила о миокардите после вакцинации препаратом Pfizer 14.06.2021
Захарова оценила поведение журналистов "Би-би-си" в Минске 14.06.2021
В московском метро погибла девушка 14.06.2021
На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с дождями 14.06.2021
Патрик Шик признан лучшим игроком матча Чехия - Шотландия 14.06.2021
Футболист "Локомотива" получил первую красную карточку на Евро-2020 14.06.2021
Мясников спрогнозировал новую волну COVID-19 в ноябре 14.06.2021
Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия 14.06.2021
Польский вратарь стал автором самого быстрого автогола в истории Евро 14.06.2021
Число пострадавших при пожаре на новосибирской АЗС выросло до 33 14.06.2021
Москвичей предупредили о штрафах за поджог пуха 14.06.2021
Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака" 14.06.2021
В Москву идет 32-градусная жара 14.06.2021
Дубль Шика помог Чехии обыграть Шотландию на Евро-2020 14.06.2021
Установлена причина взрыва на АЗС в Новосибирске 14.06.2021
Польская полиция помогает следить за порядком на Евро-2020 в Петербурге 14.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 01:48
Рубрика: Общество

Жителей центра европейской части России на выходных ждет аномальная жара

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Жаркая погода с аномально высокой температурой ждет в выходные жителей центра европейской части России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с дождями

По его словам, с понедельника наступило настоящее лето. "Жара придет, когда центр Европейской России окажется в центре антициклона, давление будет повышаться", - пишет РИА Новости. В субботу будет +25…+30, в воскресенье около +27…+32, температура будет выше нормы на четыре градуса.

Вильфанд также рассказал, что понедельник был очень теплым - до +27, а затем жителей центральной части России ждет понижение температуры. Сейчас давление около нормы и прогнозируется местами кратковременный, небольшой дождь. "Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования", - отметил специалист. Начиная со среды на европейскую часть страны начнет распространятся область высокого давления с запада. В среду температура понизится на пару градусов, в четверг опустится еще на один-два градуса, до +23…+24 градусов, такой же она будет и в пятницу.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столичный регион придет жаркое лето: температура превысит +30. По ночам термометры в ближайшие семь дней покажут +10...+17. Днем же столбики термометров не опустятся ниже отметки плюс 25. Самым жарким днем с начала лета в Москве должно стать воскресенье, 20 июня. Горожан ожидает 32-градусный зной.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

Главное сегодня

О чем говорил Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC
В СФ назвали паразитическим требование Киева о доле в "Северном потоке-2"
ЧФ установил наблюдение за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Минобрнауки рекомендует вузам перейти на удаленку
В Подмосковье усилили контроль за соблюдением масочного режима
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию