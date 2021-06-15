Жителей центра европейской части России на выходных ждет аномальная жара

Жаркая погода с аномально высокой температурой ждет в выходные жителей центра европейской части России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с понедельника наступило настоящее лето. "Жара придет, когда центр Европейской России окажется в центре антициклона, давление будет повышаться", - пишет РИА Новости. В субботу будет +25…+30, в воскресенье около +27…+32, температура будет выше нормы на четыре градуса.

Вильфанд также рассказал, что понедельник был очень теплым - до +27, а затем жителей центральной части России ждет понижение температуры. Сейчас давление около нормы и прогнозируется местами кратковременный, небольшой дождь. "Это не высокое давление, которое препятствует развитию облакообразования", - отметил специалист. Начиная со среды на европейскую часть страны начнет распространятся область высокого давления с запада. В среду температура понизится на пару градусов, в четверг опустится еще на один-два градуса, до +23…+24 градусов, такой же она будет и в пятницу.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в столичный регион придет жаркое лето: температура превысит +30. По ночам термометры в ближайшие семь дней покажут +10...+17. Днем же столбики термометров не опустятся ниже отметки плюс 25. Самым жарким днем с начала лета в Москве должно стать воскресенье, 20 июня. Горожан ожидает 32-градусный зной.