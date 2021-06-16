Андрей Кортунов: Путин и Байден обсудят прекращение "посольской войны"

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов рассказал "РГ" предстоящем о саммите президентов России и США в Женеве.

По мнению эксперта, в повестке Владимира Путина и Джо Байдена будет три блока вопросов: контроль над вооружениями и стратегическая стабильность, обсуждение региональных ситуаций (включая Сирию, Украины и Беларуси) и взаимное восстановление работы дипломатических представительств и прекращение "посольской войны".

Напомним, саммит глав России и США пройдет сегодня в Женеве. Саммит пройдет по инициативе американской стороны. Примерное время прибытия Владимира Путина в аэропорт Женевы около 13.30 по московскому времени.

Ранее темы предстоящих переговоров называл Кремль.