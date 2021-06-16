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16.06.2021 04:42
Рубрика: В мире

Байден вернется в Вашингтон сразу после саммита Россия-США

Фото: AFP/DENIS BALIBOUSE Фото: AFP/DENIS BALIBOUSE
Фото: AFP/DENIS BALIBOUSE

Президент США Джо Байден вернется в Вашингтон из европейского турне 16 июня, сразу после переговоров в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в распространенном Белым домом ежедневном рабочем графике Байдена, пишет РИА Новости.

Фото: EPA
Сегодня лидеры России и США встретятся друг с другом

По данным американской стороны, встреча лидеров России и США начнется в 14.35 мск, сразу после протокольной съемки, а переговоры в расширенном составе стартуют в 15.55 мск. Белый дом подтвердил, что после саммита с Владимиром Путиным Байден проведет пресс-конференцию.

Напомним, саммит Россия-США пройдет в среду на вилле Ла Гранж. Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами. Это будет первая встреча лидеров России и США после победы Байдена на президентских выборах.

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