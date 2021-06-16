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16.06.2021 09:58
Рубрика: Нефть и газ

Биржевые цены на дизтопливо побили исторический максимум

Текст: Елена Манукиян
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С начала мая биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 5% и достигли своего исторического максимума в размере 52,6 тысячи рублей за тонну, пишет "Коммерсант". При этом сначала месяца индекс цен увеличился на 2,21%.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В Минэнерго считают, что рынок дизтоплива стабилен: в России производство этого горючего в два раза больше потребления. Поэтому резких колебаний цен на автозаправках быть не должно. В июне, например, отгружается 108,5 тысячи тонн дизтоплива в сутки, это на 4% выше, чем в 2019 году.

Между тем, растет привлекательность экспорта дизтоплива вследствие его подорожания на рынках Европы и АТР. Ретейлы уже заявили, что возможное его подорожание внутри страны может привести к росту стоимости товаров. Вопрос о росте цен на дизтопливо на внутреннем рынке планирует поднять вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов на биржевом комитете ФАС.

Отмечается, что в стране повышение стоимости топлива пока остается ограниченным за счет действия демпферного механизма. Правительство прорабатывает дополнительные меры по стабилизации цен на нефтепродукты, также планируется совещание с нефтяными компаниями.