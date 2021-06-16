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16.06.2021 08:28
Рубрика: Общество

Иди, Геля, иди!

После публикации в "РГ" - Неделе Ангелина Гаранина, потерявшая ногу из-за онконедуга, получила право на бионический протез за госсчет
Текст: Татьяна Тюменева
Российская газета - Неделя № 131(8482)
Когда вижу Ангелину Гаранину, сразу вспоминаю: в детстве, в "первой жизни" до болезни, она вела в Бишкеке телепрограмму "Солнечный круг".
Ангелина не стесняется протеза. А вот на экзамены надевает брюки, чтобы ей не делали скидок. Фото: Из личного архива Ангелины Гараниной Ангелина не стесняется протеза. А вот на экзамены надевает брюки, чтобы ей не делали скидок. Фото: Из личного архива Ангелины Гараниной
Ангелина не стесняется протеза. А вот на экзамены надевает брюки, чтобы ей не делали скидок. Фото: Из личного архива Ангелины Гараниной

Сейчас Ангелине 21. И она не только красива. Она - действительно солнечна, в ней столько энергии, нежности, доброты. И - лучезарная улыбка. Улыбка завораживает, как завораживала и десять лет назад, когда Ангелинка сидела в инвалидном кресле, без волос, после "химий". Сейчас Ангелина Гаранина заглянула в петербургский филиал редакции, чтобы поделиться долгожданной радостью: новым заключением МСЭ (медико-санитарной экспертизы).

Фото: Елена Мелихова
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В казенной бумаге содержатся магические для девушки слова: протез с внешним источником питания (более понятным языком - бионический) ей показан, а значит, она может получить его бесплатно. Девушка отстаивала свое право на качественный протез несколько лет, стабильно получая отказы от МСЭ - и Санкт-Петербурга, и федеральной. Только после публикации в газете вопрос решился положительно.

"Теперь я хотя бы смогу получить новую коленку, чтобы спокойно закончить университет", - говорит она, пояснив, что в целом бионический протез, который сейчас на ней и на который деньги ей, когда она еще была ребенком, собирал благотворительный фонд, еще, возможно, и немного послужит (немецкое качество!), хотя ему шестой год пошел, но с коленкой - катастрофа. Плохо слушается. Ангелина еще не очень верит, что может получить столь дорогостоящую вещь целиком. Устала объяснять чиновникам от медицины, что обычный протез - для нее гибель. Что она лишится возможности нормально ходить, быть самостоятельной и будет вынуждена сидеть в квартире. "Это смерть. Стоило бороться за жизнь десять лет назад!" - говорит Ангелина. Пришла она к нам в короткой юбке: на улице жара. Ангелина не стесняется своей искусственной ноги, более того - на подиум конкурса красоты вышла, не скрывая ее.

"Но на экзамены всегда надеваю брюки", - замечает девушка (Ангелина учится в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена). Брюки - потому что не хочет, чтобы ее жалели и делали скидки на инвалидность. Чтобы оценка "отлично" была настоящей, как настоящей была и золотая медаль, с которой она окончила школу, - вместе со своим классом, не беря "академку" по тяжелой болезни. Саркома бедра - и никаких надежд на будущее. Именно тогда ребенку пришлось принять взрослое решение: да, она согласна на ампутацию, так как понимает: это единственный шанс. А у нее есть мама, папа, сестра, для которых ее уход станет трагедией. Нет, она не сдастся, и будет жить.

Ангелина просила хирургов оставить ей "лишние миллиметры" тела

Напомним читателям: после лечения Ангелина села в инвалидную коляску. Следующим этапом стал обычный протез, который ей плохо подходил (Ангелина до сих пор вспоминает хирургов-онкологов, которых она перед операцией так просила оставить ей "лишние миллиметры" тела, чтобы стало возможным протезирование. Она не знает, помогла ли просьба, но "миллиметры оставили", рискнули. И - оказались правы. Десять лет после такого диагноза - весомый срок).

Носить обычный протез становилось мукой. Чтобы передвигаться, Ангелинка была вынуждена держаться за сопровождающего и постоянно ставить на место "выворачивающуюся коленку". Перед выпускным в школе девочка упала, протез согнулся, остаток бедренной кости вошел в мягкие ткани.

Снова боль, снова костыли, с которыми она и пошла в школу за золотой медалью.

Но Ангелина не сдалась. Она хотела быть как все - и стала. С помощью благотворительного фонда, помогающего детям, сбылась ее мечта - бионический протез. Но протез - сложнейшее техническое устройство. У него есть срок годности, и он фактически вышел. Собрать деньги для взрослого - крайне проблемно. Оставалась одна надежда - на государство. При необходимости современный протез можно получить бесплатно, если МСЭ выдаст заключение, что человеку такой показан.

Ангелине упорно отказывали, найдя причину: обрубок ноги на два сантиметра больше положенного, и ходить она на бионическом протезе не сможет. Ангелина возражала, что еще как может, что только так она и ходит, что протез для нее - жизнь. Что протез на ней, посмотрите. Пожимали плечами: мол, и что? Все одно: не положено.

- После публикации случилось чудо. Меня пригласили на очередное переосвидетельствование, и - фактически те же врачи сказали: "Ты ходишь? Ты - молодец! Можешь еще пройтись?" - "Да сколько угодно!" - "Да, конечно, тебе нужен этот протез, мы видим". И хорошо, что в комиссии был врач-протезист (до этого в федеральной МСЭ меня освидетельствовали кардиолог с неврологом, навряд ли что понимающие в протезировании). Более того, мне сказали, что когда закончу институт (я через год уже получу диплом), смогут предложить мне работу в структуре МСЭ. Это было бы очень хорошо. Я же будущий психолог и специализироваться хочу именно по реабилитации больных. У меня эта тема прожита, прожита с болью и сомнениями, - добавляет Ангелина.

- Ангелина, что бы ты могла посоветовать онкобольным, которые уже прошли курс лечения? Как забыть и надо ли?

- Нужно стараться вернуться в ту жизнь, которая была до болезни. Мне в этом плане помогла обычная школа: нужно было делать уроки, готовиться к экзаменам. Некогда было зацикливаться на прошлом. Да, это опыт, который всегда будет с тобой. Но нужно двигаться дальше. Если живешь в воспоминаниях о болезни, в страхе перед ее витком, - плохо. Какой смысл было бороться за жизнь, которая будет зациклена на болезни? Я не только вам, я себе это постоянно говорю. Я волнуюсь перед каждым очередным обследованием, и страх не исчезает, - призналась девушка.

Фото: Пресс-служба КузГТУ
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Ангелина считает, что жить нужно здесь и сейчас. Ценить данное судьбой.

- Когда становится тоскливо и не знаешь, как справиться с проблемами, сама себя одергиваю. Что нужно радоваться. Что вот несколько лет назад я и мечтать не могла, что смогу самостоятельно выйти из дома, сходить в магазин. В институте сейчас вход перенесли на значительное расстояние от учебного корпуса, я ничего, ну, да, подольше, с остановками, но иду, иду, и это тоже - счастье, - улыбается Ангелина.

Тем временем

В Петербурге - ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Об этом сообщает информационный партнер "Российской газеты", официальное сетевое издание Правительства Санкт-Петербурга www.spbdnevnik.ru.

Ярмарку для студентов и выпускников вузов и колледжей проведет 2 июля региональная общественная организация людей с инвалидностью "Перспектива". Организаторы отмечают, что участники предыдущих ярмарок сейчас работают в таких крупных российских и международных компаниях, как "Газпром", JTI, Philip Morris International, BAT, "Промсвязьбанк", Hyundai, PWC.

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