Двухместный вариант Су-57 пойдет на экспорт

КБ Сухого и Минобороны планируют создание экспортного двухместного варианта истребителя пятого поколения Су-57.

- Интерес к этой машине за рубежом есть и он будет возрастать год от года, по мере того, как этой моделью будет насыщаться российская армия. Иностранные заказчики сперва смотря, как ведет себя та или иная разработка в Вооруженных силах РФ. В планах Минобороны и КБ Сухого изготовление двухпилотной кабины, которая создаст дополнительный экспортный спрос, - цитирует ТАСС вице-премьера Юрия Борисова.

Ранее глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что в приобретении Су-57 заинтересованы пять государств Юго-Восточной Азии. MilitaryWatch назвал десять потенциальных покупателей самолета из Азии и Африки.

Многофункциональный малозаметный истребитель Су-57 предназначен для поражения целей в воздухе, на суше и на море. Для расширения его возможностей создан тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" - он будет вскрывать цели и атаковать их по команде ведущего самолета. На 2021 год запланирована поставка двух серийных Су-57 в ВКС России. К 2025 году их число должно вырасти до 22, к 2028 - до 76.