Эксперт: Провалам перезагрузки отношений РФ и США рады только военные

Диалог между Москвой и Вашингтоном нужен не только России и США, но и Европе. Разрыву между странами могут радоваться только военные. Такое мнение РИА Новости выразил швейцарский политический деятель, политолог, журналист, депутат Главного совета кантона Женева Ги Меттан.

"После неудач последних попыток перезагрузки отношений между США и Россией, последняя из которых состоялась в Женеве в 2009 году между Сергеем Лавровым и Хилари Клинтон, мы можем только надеяться, что нынешняя попытка принесет лучшие результаты. В противном случае разрыв между двумя странами, а следовательно, между Европой, которая всегда ориентируется на Соединенные Штаты, и Россией, станет еще больше. И никто не должен этому радоваться. За исключением, пожалуй, только военных", - заявил Меттан.

Эксперт нашел ряд сходств между предстоящей встречей глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена и саммитом 1985 года, когда переговоры проходили между президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. "Сходство заключается в том, что в то время, как и сегодня, напряженность в отношениях между Россией и США была очень острой. В некоторых отношениях взаимодействие стран сегодня даже хуже, чем 36 лет назад", - отметил Меттан.

Однако есть и существенная разница: мир стал многополярным. "В 1985 году мир был биполярным, а Китай еще не взлетел. Напряжение между двумя великими блоками было очень велико", - напомнил политолог. Он также добавил, что сейчас большой вес приобрел не только Китай, но и Бразилия, Индия.

Кроме того, Меттан обратил внимание на то, что за минувшие 36 лет серьезно изменился подход к освещению событий. В 1985 году на саммит своего корреспондента старалась прислать каждая крупная газета, сам Меттан тогда работал журналистом и был одним из таких корреспондентов.

"Сегодня, с одной стороны, все прикрывается несколькими крупными информационными агентствами, а с другой - сотрудниками пресс-служб. И те, и другие стремятся контролировать историю, сначала через социальные сети, а затем через СМИ. Даже если Запад утверждает обратное, эти попытки контролировать то, как передается информация, на Западе еще хуже, чем в России, а это о чем-то говорит!" - отметил эксперт.