Новости

Регионы будут определят предприятия для повышения эффективности труда 13:27
В Подмосковье ввели ограничения на массовые мероприятия 13:22
Рябков оценил перспективы договориться с США по стратегической стабильности 13:22
Братья Андреасян экранизируют повесть "Манюня" 13:22
Российская делегация первая прибыла на виллу Ла Гранж 13:16
Андрей Кортунов: Путин и Байден обсудят прекращение "посольской войны" 13:13
Песков: Путин вылетел в Женеву для встречи с Байденом, прибудет вовремя 13:12
Володин заявил об улучшении взаимодействия Госдумы с Минфином 13:10
Москалькова: Все темы, которые затронут лидеры РФ и США, коснутся прав человека 13:05
Эксперт: Провалам перезагрузки отношений РФ и США рады только военные 12:56
Главный санитарный врач ввела в Москве обязательную вакцинацию в сфере услуг 12:54
Москалькова предложила увеличить денежное пособие освобожденным из тюрем 12:46
В Подмосковье объявлена обязательная вакцинация для групп риска 12:36
Полиция Красноярского края предупредила россиян об "оконной ведьме" 12:28
Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% сотрудников 12:27
Эксперт: Саммит в Женеве сам по себе обозначил резкую смену курса США 12:22
Госдума разрешила фермерам производить коньяк и шампанское 12:21
Гидрометцентр предупредил об усилении жары до 34 градусов 12:18
"Маша и Медведь" переедут в город и станут полнометражным мультфильмом 12:16
СМИ будут штрафовать за упоминание террористических организаций без маркировки 12:13
Глава РФС признался, что его разочаровала игра сборной с бельгийцами 12:12
В Тобольске спасли пациента с увеличенной из-за COVID-19 селезенкой 12:11
Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих 12:06
Страны ЕС откроют границы для туристов из США 12:00
Полянский: Саммит покажет, возобладал ли в США здравый смысл 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 12:56
Рубрика: В мире

Эксперт: Провалам перезагрузки отношений РФ и США рады только военные

Текст: Юрий Когалов

Диалог между Москвой и Вашингтоном нужен не только России и США, но и Европе. Разрыву между странами могут радоваться только военные. Такое мнение РИА Новости выразил швейцарский политический деятель, политолог, журналист, депутат Главного совета кантона Женева Ги Меттан.

Полянский: Саммит покажет, возобладал ли в США здравый смысл

"После неудач последних попыток перезагрузки отношений между США и Россией, последняя из которых состоялась в Женеве в 2009 году между Сергеем Лавровым и Хилари Клинтон, мы можем только надеяться, что нынешняя попытка принесет лучшие результаты. В противном случае разрыв между двумя странами, а следовательно, между Европой, которая всегда ориентируется на Соединенные Штаты, и Россией, станет еще больше. И никто не должен этому радоваться. За исключением, пожалуй, только военных", - заявил Меттан.

Эксперт нашел ряд сходств между предстоящей встречей глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена и саммитом 1985 года, когда переговоры проходили между президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. "Сходство заключается в том, что в то время, как и сегодня, напряженность в отношениях между Россией и США была очень острой. В некоторых отношениях взаимодействие стран сегодня даже хуже, чем 36 лет назад", - отметил Меттан.

Однако есть и существенная разница: мир стал многополярным. "В 1985 году мир был биполярным, а Китай еще не взлетел. Напряжение между двумя великими блоками было очень велико", - напомнил политолог. Он также добавил, что сейчас большой вес приобрел не только Китай, но и Бразилия, Индия.

Кроме того, Меттан обратил внимание на то, что за минувшие 36 лет серьезно изменился подход к освещению событий. В 1985 году на саммит своего корреспондента старалась прислать каждая крупная газета, сам Меттан тогда работал журналистом и был одним из таких корреспондентов.

"Сегодня, с одной стороны, все прикрывается несколькими крупными информационными агентствами, а с другой - сотрудниками пресс-служб. И те, и другие стремятся контролировать историю, сначала через социальные сети, а затем через СМИ. Даже если Запад утверждает обратное, эти попытки контролировать то, как передается информация, на Западе еще хуже, чем в России, а это о чем-то говорит!" - отметил эксперт.

В мире Европа Швейцария Россия и США

Главное сегодня

Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% сотрудников
Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей