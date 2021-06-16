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16.06.2021 09:30
Рубрика: Власть

Как Женева встречает саммит Путина и Байдена

Текст: Айсель Герейханова
Женева встречает саммит Россия-США тридцатиградусной жарой, флагами двух стран и специальными коктейлями в барах.
Фото: Айсель Герейханова/РГ Фото: Айсель Герейханова/РГ
Фото: Айсель Герейханова/РГ

Так, российско-американскими флагами украшен главный мост Монблан, который ведет к вилле Ла-Гранж, где сегодня пройдет встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

А накануне женевский фонтан в ночь с 15 на 16 июня также окрасился при помощи подсветки в цвета государственных флагов России и США.

Город патрулируют полицейские, перекрыты центральные дороги, но атмосфера при этом все равно расслабленная и даже праздничная.

Вчера местные жители смотрели в барах футбольный матч "Франция - Германия" и в разговорах с корреспондентом "РГ" замечали, что встреча Путина и Байдена - это тоже как отдельный вид спорта: интересно, на чьей стороне окажется мяч.

В телеграм-канале кремлевского пула РИА Новости даже появилась фотография из женевских баров коктейля Summit-Cinеma, который был придуман специально к саммиту Россия-США. Там журналистам пояснили, что мир следит за встречей, как за остросюжетным кино.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Песков: Переговоры Путина и Байдена в Женеве продлятся 4-5 часов

Отметим, что Владимир Путин прилетит на переговоры сегодня, и его резиденция находится в женевской гостинице Mandarin. Президент США Джо Байден прибыл в Женеву во вторник, 15 июня и остановился в отеле InterContinental.

На саммите строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы из-за коронавируса: так, вся российская делегация еще накануне сдавала тест на ковид в Женеве. А сегодня с утра кремлевский пул российских журналистов также сдавал тесты, чтобы попасть на встречу Путина и Байдена. Для работы СМИ на саммите организовано два пресс-центра - российский и американский, которые сооружены на открытом воздухе в непосредственной близости от виллы Ла-Гранж. Каждый из них рассчитан примерно на 150 журналистов.

Напомним, что переговоры президентов США и России должны начаться сегодня, после 14.00 по Москве.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Россия и США

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