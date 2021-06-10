Президент России Владимир Путин прибудет на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В день переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о дате прилета президента РФ в Швейцарию.

Дмитрий Песков также подтвердил РИА Новости, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня пройдут на женевской вилле Ла Гранж. Она была построена чуть ниже римских руин на склоне холма в XVIII веке.

Ранее сообщалось, что после саммита Путин и Байден пообщаются с журналистами.