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16.06.2021 13:56
Рубрика: Digital

Эксперт рассказал, чем грозит установка Windows 11

Текст: Иван Черноусов
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Редактор издания The Verge выложил в своем Twitter скриншоты операционной системы Windows 11. А 16 июня в сети появилась предварительная сборка операционной системы, которую представят лишь 24 июня - прямо сейчас скачать и установить ее может любой желающий. О том, стоит ли это делать, "РГ" рассказал специалист по безопасности.

Фото: istock
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"Серьезной опасности для пользователей утечка Windows 11 не представляет, - утверждает Алексей Кубарев, руководитель группы развития центра продуктов Solar Dozor компании "Ростелеком-Солар". - Поскольку она вызвала общественный резонанс, многие люди уже воспользовались возможностью протестировать новую версию операционной системы. Злоумышленникам это играет на руку, потому что интерес общественности к утекшей версии открывает для них новые возможности. Под видом утекшей Windows 11 они могут распространять вредоносное программное обеспечение через пиратские сайты. Именно поэтому одно из базовых правил кибергигиены - устанавливать файлы только из официальных источников. Для тех, кто не планирует устанавливать операционную систему с пиратского сайта, угрозы нет".

По его словам, каждая новая версия операционной системы Windows становится предметом пристального изучения хакерского сообщества. Злоумышленники анализируют программное обеспечение на наличие в нем уязвимостей и недекларированных возможностей, которые позволили бы им успешно проводить атаки на пользователей ОС.

"Случившаяся утечка позволит им раньше "подготовиться" к официальному релизу и массовому распространению новой ОС в мире", - заключает Кубарев.

Digital Технологии

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