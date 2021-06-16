Эксперт: Саммит в Женеве сам по себе обозначил резкую смену курса США

Сам факт проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена уже продемонстрировал резкую смену курса Белого дома. Такое мнение выразил член Совета по внешней и оборонной политике и член Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Крамаренко.

"Предстоящий российско-американский саммит в Женеве сам по себе уже обозначил резкую смену курса администрации Джо Байдена на российском направлении и потому позволяет судить о том, что прежний курс на тотальную конфронтацию с Москвой исчерпал себя даже в сознании верхушки Демпартии", - говорится в статье эксперта, опубликованной на сайте РСМД.

Как напомнил Крамаренко, еще Карибский кризис показал, что Вашингтону и Москве надо договариваться о правилах игры, и в этом нет ничего зазорного. "Без этой первой договоренности, которая тянула по своей инновационности на "большую сделку" и спасла мир от ядерной катастрофы, не было бы дальнейшего прогресса в обеспечении стабильности и предсказуемости в российско-американских отношениях", - отмечает он.

"Неужели наши отношения переживают аналогичный момент истины, и мы можем стать свидетелями начала в них разрядки, а там, гляди, и нормализации? В конце концов, ведь обещал же Байден нормализацию внешней политики страны "после Трампа", и почему ее нельзя распространить на записных противников?" - рассуждает Крамаренко.

По его мнению, "демократы понимают, что "мир совершенно иной" (слова Байдена), чем тот, что оставил Обама". "От этой констатации один шаг до вывода о том, что было бы неплохо попробовать разрядки с Россией, которая в отличие от Китая не представляет экзистенциальной угрозы США в привычных для американцев категориях экономической, технологической и финансовой мощи", - пишет эксперт.