Новости

Двухместный вариант Су-57 пойдет на экспорт 08:52
Арестован директор взорвавшейся в Новосибирске газовой заправки 08:51
В НАТО отказались рассматривать вступление Украины и Грузии в альянс 08:44
В Москве в среду воздух прогреется до плюс 25 градусов 08:35
Эксперты оценят, когда курорты Турцию смогут открыть для россиян 08:32
Эксперт оценила формирование длительного иммунитета после прививки от COVID-19 08:15
Минобороны и "Сухой" разработают экспортный вариант Су-57 08:13
Камеры видеонаблюдения по всей России объединят в единую систему 08:10
Финляндия - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 07:54
Создатели "Спутника V" отметили успешную вакцинацию в Венгрии 07:45
Группа конгрессменов США призвала Байдена к сотрудничеству с Россией 07:31
"Тампа-Бэй" обыграла "Айлендерс" благодаря трем передачам Кучерова 07:25
В кинопрокат выйдет фильм о якутских динозаврах 07:14
На Алтае обнаружили выводок котят краснокнижного манула 06:55
Бразилия подписала с США соглашение об освоении Луны 06:47
Циклон нарушил электроснабжение в Приамурье 06:42
Денис Проценко назвал сроки вакцинации для переболевших COVID-19 06:27
WP: Госдеп не смог убедить Байдена ввести санкции против Nord Stream 2 AG 06:11
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 3,9 05:56
В Находке из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия 05:54
Ким Чен Ын заявил о напряженной ситуации с продовольствием в стране 05:45
Китай отправит первых космонавтов на свою орбитальную станцию 17 июня 05:02
В сахалинском детском саду начали проверку после пропажи воспитанниц 04:48
Байден вернется в Вашингтон сразу после саммита Россия-США 04:42
Выборы депутатов Заксобрания Приморья пройдут 19 сентября 04:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 07:31
Рубрика: В мире

Группа конгрессменов США призвала Байдена к сотрудничеству с Россией

Группа из пятнадцати американских законодателей в преддверии саммита Россия-США направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала к сотрудничеству с Россией. Текст послания опубликован на сайте члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Прамилы Джаяпал​​​.

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Путин рассказал, чего ждет от встречи с Байденом

Конгрессмены выразили надежду, что в ходе переговоров будет отдан приоритет таким сферам, как контроль за вооружениями, борьба с изменением климата и насильственным экстремизмом, сокращение глобального неравенства и другим, пишет РИА Новости. В письме отмечается, что дипломатическое взаимодействие между двумя государствами необходимо, чтобы избежать наращивания ядерных потенциалов. Конгрессмены призвали Джо Байдена к "пересмотру и отмене нынешних предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения".

Американские законодатели поддержали встречу Владимира Путина и Джо Байдена, отметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, лично встречались с лидерами СССР и России.

Напомним, саммит Россия-США пройдет в среду в Женеве на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча президентов России и США после победы Байдена на президентских выборах.

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Байдена
В мире США Россия и США

Главное сегодня

Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Проценко заявил о сокращении инкубационного периода COVID-19
WP: Госдеп не смог убедить Байдена ввести санкции против Nord Stream 2 AG
Минтруд подготовил проект об автоматическом назначении пенсии по старости
Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей