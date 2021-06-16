Группа конгрессменов США призвала Байдена к сотрудничеству с Россией

Группа из пятнадцати американских законодателей в преддверии саммита Россия-США направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала к сотрудничеству с Россией. Текст послания опубликован на сайте члена Палаты представителей Конгресса США, демократа Прамилы Джаяпал​​​.

Конгрессмены выразили надежду, что в ходе переговоров будет отдан приоритет таким сферам, как контроль за вооружениями, борьба с изменением климата и насильственным экстремизмом, сокращение глобального неравенства и другим, пишет РИА Новости. В письме отмечается, что дипломатическое взаимодействие между двумя государствами необходимо, чтобы избежать наращивания ядерных потенциалов. Конгрессмены призвали Джо Байдена к "пересмотру и отмене нынешних предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения".

Американские законодатели поддержали встречу Владимира Путина и Джо Байдена, отметив, что все президенты США, начиная с Франклина Рузвельта, лично встречались с лидерами СССР и России.

Напомним, саммит Россия-США пройдет в среду в Женеве на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча президентов России и США после победы Байдена на президентских выборах.