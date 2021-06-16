К встрече Путина и Байдена расстелили красную дорожку

На вилле Ла-Гранж расстелили красную дорожку к встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая пройдет сегодня в Женеве.

Как указано в программе визита, прилет российского лидера ожидается около 13.30 по московскому времени. Из аэропорта Женевы он сразу направится на виллу Ла Гранж, где его встретит президент Ги Пармелен. После этого Путина ждет совместное фотографирование.

Подготовка к саммиту идет полным ходом: к вилле подвозят воду и продукты, которые проверяют собаки, территорию патрулируют полицейские на велосипедах. Интересно, что среди прочего к саммиту также привезли российскую питьевую воду "Черноголовка".

Для соблюдения мер безопасности парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк О-Вив обнесены металлическими сетчатыми барьерами с колючей проволокой. Военная техника размещена на набережной недалеко от виллы Ла-Гранж.

Пулы Кремля и Белого дома приехали уже приехали на виллу в Женеве.

Отметим, что для американской и российской прессы выделены разные проходы и разные пресс-центры. Российская зона размещена рассчитана на 150 журналистов: здесь предлагаются мороженое и прохладительные напитки.

Напомним, как ранее сообщали в Кремле, Путин и Байден проведут переговоры в три раунда, в узком и расширенных составах. Весь саммит может продлиться пять часов.